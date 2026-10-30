தேவர் குரு பூஜை தினத்தில் ஸ்டாலின் - சீமான் நெருக்கம்! கூட்டணிக்கு அச்சாரமிடுவது போல் மனம் திறப்பு
தேவர் குரு பூஜை தினத்தில் ஸ்டாலின் - சீமான் நெருக்கம்! கூட்டணிக்கு அச்சாரமிடுவது போல் மனம் திறப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 12:15 PM
ADDED : அக் 30, 2026 08:06 PM
UPDATED : அக் 31, 2026 12:15 PM ADDED : அக் 30, 2026 08:06 PM
சென்னை: பசும்பொன் தேவர் நினைவிடத்தில் நடந்த குரு பூஜையில் பங்கேற்ற தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலினும், நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானும், தங்களுக்கு இடையிலான நெருக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக மனம் திறந்து பேட்டி அளித்தனர். அடுத்து வர உள்ள இடைத்தேர்தலில் கூட்டணிக்கு அச்சாரமிடுவதாக, அது அமைந்துள்ளது.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு நடந்த இடைத்தேர்தலில், த.வெ.க., - தி.மு.க, - அ.தி.மு.க., - நா.த.க., - கம்யூனிஸ்ட்டுகள் என, ஐந்து முனைப்போட்டி ஏற்பட்டது. எனினும், இரு தொகுதிகளிலும், த.வெ.க., வென்றது.
இடை தேர்தல்
தி.மு.க., கூட்டணியில், தே.மு.தி.க.,வும், சில சிறிய கட்சிகள் மட்டுமே உள்ளன. எனவே, அடுத்து வரும் தேர்தலுக்கு, பிற கட்சிகளை இணைத்து, கூட்டணியை வலுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் தி.மு.க., மேலிடம் உள்ளது.
அடுத்து ஐந்து சட்டசபை தொகுதிளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்படும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தொகுதிகளிலும், த.வெ.க., வெற்றி பெற்றால், அக்கட்சி ஐந்தாண்டுகள் ஆட்சி நடத்துவது எளிதாகி விடும். த.வெ.க.,வை வீழ்த்த வேண்டுமானால், இடைத்தேர்தல் களத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் இணைய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால், தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., கூட்டணி சாத்தியமில்லை என்பது, த.வெ.க.,வுக்கு சாதகமாக உள்ளது.
இந்தச் சூழ்நிலையில், 'இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ள ஐந்து தொகுதிகளில் ஒன்றான, நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிடுவேன்' என, சீமான் அறிவித்துள்ளார். அவரை தி.மு.க.,வும், அ.தி.மு.க.,வும் ஆதரிக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இச்சூழலில், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் நடந்த குரு பூஜையில், தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி, நா.த.க., தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆகியோர், தங்கள் கட்சியினருடன் பங்கேற்று மரியாதை செலுத்தினர்.
அப்போது, செய்தியாளர்களை தனித்தனியே சந்தித்த ஸ்டாலின், சீமான் ஆகியோர், இடைத்தேர்தலில் கூட்டணிக்கு அச்சாரமிடுவது போல மனம் திறந்தனர். இது, அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதத்தை கிளப்பி உள்ளது.
* பசும்பொன்னில் நேற்று, ஸ்டாலின் அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில், த.வெ.க, ஆட்சி வர வேண்டும் என்று விரும்பி ஓட்டளித்தவர்கள் கூட, 'இந்த ஆட்சி எப்போது போகும்' என்று எண்ணுகின்றனர். சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது. அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விலை உயர்கிறது. சிறுமியருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. சிறையில் கைதிகள் தப்பித்து ஓடும் நிலை இருக்கிறது.
'ஜீரோ'
சினிமாவில் ஹீரோவாக இருப்பவர் என்று நம்பி ஓட்டளித்த மக்கள், இப்போது ஏமாற்றத்தை சந்தித்து வருகின்றனர். தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்கை சட்ட ரீதியாக சந்திப்போம். இவ்வாறு ஸ்டாலின் கூறினார். 'த.வெ.க., அரசின் செயல்பாடு எப்படி உள்ளது' என கேட்டதற்கு, பூஜ்ஜியம் மதிப்பெண் என குறிப்பிடும் வகையில், 'ஜீரோ' என்று ஸ்டாலின் சைகை காட்டினார்.
தொடர்ந்து, 'அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும், நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கு, தி.மு.க., ஆதரவு அளிக்குமா' என்று கேட்டதற்கு, ''தேர்தல் அறிவித்த பின் சொல்கிறேன்,'' என, பதிலளித்தார்.
* சீமான் அளித்த பேட்டி:
பசியோடு இருக்கிறவனுக்கு பிரியாணி கொடுத்தால் வேண்டாம் என்பானா? ஆனாலும், அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக என்னை நிறுத்துவதாக, இரு கட்சிகளும் முடிவெடுக்கவில்லை; நானும் முடிவெடுக்கவில்லை. இதை, த.வெ.க., நிர்வாகிகள் தான் திரும்ப திரும்பப் பேசுகின்றனர். ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில், அனைத்து கட்சிகளும் விலகிய நிலையில், தி.மு.க.,வும், நாம் தமிழரும் தான் போட்டியிட்டன.
எங்களது கோட்பாடு, ஹிந்தி ஒழிக இல்லை; தமிழ் வாழ்க என்பது தான். அதுபோல், இதை அரசியல் தேர்தல் போட்டியாக கருதாமல், அரசியல் அறப்போர் என்றே கருதுகிறோம். கடந்த, 12 ஆண்டுகளாக, மக்கள் மன்றத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் என் குரல், சட்டசபையில் ஒலிக்க வேண்டும் என, எல்லாரும் விருப்பம் தெரிவிக்கின்றனர். அதனால், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் உறுதியாக நிற்க உள்ளேன்.
என் விமர்சனம் என்பது அரசியல் நிலைப்பாடு. யாரையும் தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சிப்பது இல்லை. முதல்வர் விஜய்க்கு இருக்கிற பின்புலம் எனக்கு இல்லை. அவர் திரையிலிருந்து வந்தார். நான் சிறையிலிருந்து வந்து, கட்சி ஆரம்பித்தேன். கடந்த தேர்தல்களில், 36 லட்சம் ஓட்டுகள் வைத்திருந்தும் எந்த பக்கமும் சாயவில்லை.
ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலில், தி.மு.க., -- நாம் தமிழர் இடையே போட்டி இருந்தது போல, தற்போது த.வெ.க., -- நாம் தமிழர் இடையே உள்ளது. அவரை ஹீரோ கட்சி என்றும், என்னை ஜீரோ கட்சி என்றும் கூறுகின்றனர். அதனால், இருவரும் தனித்து நின்று, ஒரு இடத்தில் மோதினால், வெற்றி யாருக்கு என்று தெரிந்து விடும். என்னை பொது வேட்பாளராக நிறுத்துவதாக எடுக்கும் முடிவை வரவேற்கிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.