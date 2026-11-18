காங்கிரஸ் முதுகில் குத்தியதை ஸ்டாலின் மறக்கவில்லை; சொல்கிறார் நயினார் நாகேந்திரன்
காங்கிரஸ் முதுகில் குத்தியதை ஸ்டாலின் மறக்கவில்லை; சொல்கிறார் நயினார் நாகேந்திரன்
ADDED : நவ 18, 2026 02:30 PM
ADDED : நவ 18, 2026 02:30 PM
நெல்லை: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியாவின் புத்த வெளியீட்டு நிகழ்வை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் புறக்கணித்தது குறித்து நெல்லையில் பாஜ தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது; 2004க்குப் பிறகு 22 வருடம் காங்கிரஸ் இல்லாத இடத்தில், அந்தக் கட்சியைத் தூக்கி பிடித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள். தனியாக நின்று அந்தக் கட்சியால் ஜெயிக்க முடியுமா? ஆந்திராவில் ஒரு இடத்தில் கூட இல்லை. இந்தியாவில் மாவோயிஸ்ட் பயங்கரவாதிகளை பிரதமர் மோடி ஒழித்துக் கட்டினார். இப்போது, காங்கிரசையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆந்திராவில் ஒழித்து விட்டோம். தமிழகத்தில் காங்கிரஸை ஒழிக்கப் போகிறோம். அந்தக் கட்சி தானாகவே ஒழிந்து விடும்.
22 ஆண்டுகளாக இவ்வளவு எம்பி, எம்எல்ஏக்கள், அமைச்சர் பதவி எல்லாம் கொடுத்து அழகு பார்த்தவர்களை (திமுக) முதுகில் கத்தியை வைத்து குத்திவிட்டனர். அந்த புண் இதயத்தில் இருந்து ஆறாமல் இருக்கும். எப்படி சோனியாவின் நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வுக்கு ஸ்டாலினால் போக முடியும். திமுக தொண்டர்கள் ஏற்றுக் கொள்வார்களா?
திமுகவுடன் பாஜ கூட்டணி என்று எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் கூறி வருகின்றனர். தமிழகத்தில் அது தொடர்பாக எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தவில்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.