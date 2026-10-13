ஸ்டிக்கர் ஒட்டியே பழகிவிட்டார் ஸ்டாலின்..: அந்துமணி பதில்கள்
ஸ்டிக்கர் ஒட்டியே பழகிவிட்டார் ஸ்டாலின்..: அந்துமணி பதில்கள்
UPDATED : அக் 13, 2026 12:20 AM
ADDED : அக் 13, 2026 12:17 AM
UPDATED : அக் 13, 2026 12:20 AM ADDED : அக் 13, 2026 12:17 AM
'ஆன்லைன்' மட்டுமல்ல; 'தீபாவளி சீட்டு' என, கிராம அளவில், தெருக்கள் அளவில் வசூல் செய்து, 'கம்பி' நீட்டும் களவாணிகளும் உள்ளனர். இவர்களிடம் ஏமாந்து போகாமல் இருக்க, மக்கள் அதிக விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். இந்த மோசடிக்கெல்லாம் அரசோ, போலீசோ கடிவாளம் போடுவது மிகவும் கடினம்.
'ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்' என, எம்.ஜி.ஆரால் போற்றப்பட்டவர்கள், பழனிசாமியின் நடவடிக்கைகளால் நொந்து போயுள்ளது தான் காரணம்!
தி.மு.க., ஆட்டம், திண்டாட்டம் ஆகிவிட்டது என்பதை உணர்த்துகிறது.
பங்குச் சந்தைகளின் வீழ்ச்சியை பார்த்தால், வங்கிகளிலும், தபால் நிலையங்களிலும் சேமிப்பதே சிறந்தது. ஆனால், வங்கிகளின் சேவைகளை மொபைல்போனில் உபயோகிக்கும்போது கவனம் தேவை. இல்லையெனில் களவாணிகள் நம் பணத்தை, 'ஆட்டை'யை போட்டு விடுவர்.
'ஸ்டிக்கர்' ஒட்டியே பழகிவிட்டார். அதை அவ்வளவு எளிதில் கைவிட முடியவில்லை.
அவரே உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ஆயிற்றே... அவர் தெரிந்து தானே சொல்வார். உச்சநீதிமன்றம் தெளிந்தால் நல்லது.