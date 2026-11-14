பொய் செய்திகள் பரப்புவதை நிறுத்தி விட்டு ஸ்டாலின் ஓய்வு எடுக்க வேண்டும்: நிர்மல் குமார்
பொய் செய்திகள் பரப்புவதை நிறுத்தி விட்டு ஸ்டாலின் ஓய்வு எடுக்க வேண்டும்: நிர்மல் குமார்
UPDATED : நவ 14, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:45 PM
சென்னை: ‘தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், பொய் செய்திகள் பரப்புவதை நிறுத்திவிட்டு, ஓய்வு எடுக்க வேண்டும்’ என, மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
கடந்த வாரம், கேரள அரசுக்கு யூனிட் 8.64 ரூபாய்க்கு மின்சாரம் விற்க, ஒரு நிறுவனம் தயாராக இருந்ததாக வெளிவந்த செய்தியை குறிப்பிட்டு, தமிழக மின்சார கொள்முதல் குறித்து, ஒரு பொய்யான செய்தியை பரப்ப, முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் முயன்றார். தற்போது, கேரள அரசு அதை மறுத்துள்ளது. முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசு, எவ்வித ஊழலுக்கும் இடம் தராமல், ஒவ்வொரு துறையையும், சீரமைத்து வருகிறது.
கடந்த, 70 ஆண்டுகளாக, தி.மு.க., தமிழகத்திற்கு செய்த பேரழிவை சீரமைக்க, ஒவ்வொரு நாளும் போராடி வருகிறோம். அண்டை மாநிலங்கள், இருளில் மூழ்கி கிடந்த போது, தமிழக மக்கள் இருளில் மூழ்கி விடக் கூடாது, தமிழக தொழில் துறை பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதற்காக மட்டுமே, சில தினங்கள் குறுகிய கால அடிப்படையில், எரிவாயு மின்சாரம், அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டது.
அதில் எந்த முறைகேடும் நடக்கவில்லை என்பதை நிரூபிக்க, எப்போதும் தயாராக உள்ளோம். இனி வரும் காலங்களில், அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரம் வாங்காமல் இருக்க, பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம்.
ஸ்டாலின் குடும்பம், தமிழகத்திற்கு செய்த துரோகத்திற்கு, பிராயச்சித்தம் தேட, ஆயிரம் ஆண்டுகள் போதாது. தி.மு.க.,வின் கருப்பு பக்கங்களை மறைக்க, பொய் செய்திகளை பரப்புவதை நிறுத்திவிட்டு, ஸ்டாலின் சார் ஓய்வெடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறியுள்ளார்.