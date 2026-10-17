த.வெ.க.,வில் போதை மாபியாக்களை கணக்கெடுங்கள்: ஸ்டாலின் விமர்சனம்
த.வெ.க.,வில் போதை மாபியாக்களை கணக்கெடுங்கள்: ஸ்டாலின் விமர்சனம்
UPDATED : அக் 17, 2026 05:20 PM
ADDED : அக் 17, 2026 05:16 PM
சென்னை: ‘த.வெ.க.,வில் இருக்கும் போதை மாபியாக்களை, முதலில் கணக்கெடுங்கள்’ என, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
மத்திய அரசின் வருவாய் புலனாய்வு துறை அதிகாரிகளால், நாகை மாவட்ட த.வெ.க., நிர்வாகியும், அக்கட்சியின் கீழ்வேளூர் சட்டசபை தொகுதி தேர்தல் பொறுப்பாளருமான பூபாலன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
போதை ஒழிப்பு பற்றி முதல்வர் விஜய், மேடைதோறும் பாடமெடுத்து வருவதை, போதை, ‘ஒளிப்பு’ எனத் தவறாகப் புரிந்துகொண்டு, 135 கிலோ மெத் ஆம்பெட்டமைன் போதைப்பொருளை ஒளித்து வைத்திருந்தது தான், அவர் செய்துள்ள குற்றம் என, தெரியவந்துள்ளது.
சொந்தக் கட்சியிலேயே மிகப் பெரிய போதை மாபியாவை வைத்துக்கொண்டு தான், த.வெ.க., தலைவர் ஊருக்கு உபதேசம் செய்திருக்கிறார். ஒரே சோதனையில், இந்த அளவுக்கு போதைப்பொருள் சிக்கியுள்ளது எனில், இவர்களின் பின்னால் இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்கின்றனர் என்பதை கண்டறிந்து, மொத்த, ‘நெட்வொர்க்’கையும் சுற்றி வளைக்க வேண்டும்.
தாசில்தார் வாயிலாக கம்யூனிஸ்ட்களை கணக்கெடுப்பதற்கு பதிலாக, மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் இப்படி எத்தனை போதை மாபியாக்கள் த.வெ.க.வில் இருக்கின்றனர் என, முதலில் கணக்கெடுங்கள். ‘பயமா இருக்கா, போக போக இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும்’ என, முதல்வர் விஜய் இதற்கும் வசனம் பேசாமல் இருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.