கிரீஸ் சென்ற ஸ்டாலின், ரஜினி அனிருத் திருமணத்தில் பங்கேற்பு
கிரீஸ் சென்ற ஸ்டாலின், ரஜினி அனிருத் திருமணத்தில் பங்கேற்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:16 PM
சென்னை: ‘சன்’ குழும தலைவர் கலாநிதியின் மகள் காவ்யா – திரைப்பட இசைஅமைப்பாளர் அனிருத் திருமணத்தில் பங்கேற்க, ஐரோப்பிய நாடான கிரீஸுக்கு, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், நடிகர் ரஜினி ஆகியோர் தங்கள் குடும்பத்தினருடன், நேற்று சென்றனர்.
கலாநிதி – காவேரி தம்பதியின் மகள் காவ்யாவுக்கும், அனிருத்துக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு, கிரீஸ் நாட்டில், இன்றும் நாளையும், திருமண நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன.
நெருங்கிய உறவினர்கள், முக்கிய பிரமுகர்கள் மட்டும் பங்கேற்கும் வகையில், திருமண ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதில், பங்கேற்க, ஸ்டாலின், அவரது மனைவி துர்கா, மகனும் எதிர்க்கட்சி தலைவருமான உதயநிதி, மருமகன் சபரீசன் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள், நேற்று அதிகாலை 3:50 மணிக்கு, சென்னையில் இருந்து எமிரேட்ஸ் விமானத்தில் துபாய் புறப்பட்டுச் சென்றனர்.
பின், அங்கிருந்து கிரீஸ் நாட்டிற்கு செல்கின்றனர். காவ்யா –அனிருத் திருமணம் முடிந்து, வரும் 13ம் தேதி சென்னை திரும்புகின்றனர்.
மணமகன் அனிருத்தின் தந்தையான நடிகர் ரவி ராகவேந்திரா, ரஜினியின் மனைவி லதாவின் சகோதரர். அதனால், அனிருத், ரஜினியின் மருமகன் ஆவார்.
எனவே, திருமணத்தில் பங்கேற்க, ரஜினி, தன் குடும்பத்தினருடன், நேற்று காலை கிரீஸ் புறப்பட்டு சென்றார்.
வரும் 21ம் தேதி, சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஐ.டி.சி., கிராண்ட் சோழா நட்சத்திர ஹோட்டலில், திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடக்க உள்ளது.
இதில், பல்வேறு மாநில முதல்வர்கள், அரசியல் தலைவர்கள், தொழிலதிபர்கள், திரைஉலகத்தினர் பங்கேற்க உள்ளனர்.