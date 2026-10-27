சிலை கடத்தல் குற்றவாளியை ஜெர்மனிக்கு அனுப்ப தடை

ADDED : அக் 27, 2026 08:48 PM
– சிறப்பு நிருபர் –: சர்வதேச சிலை கடத்தல் குற்றவாளி சுபாஷ் சந்திர கபூரை ஜெர்மனிக்கு திரும்ப அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இன்று (அக்.,27) இடைக்கால தடை விதித்தது.
அரியலுார் மாவட்டம் உடையார்பாளையம் அருகே, சுத்தமல்லி வரதராஜப் பெருமாள் கோவிலில் தொன்மையான பல அபூர்வ சிலைகள் திருடப்பட்டு கடத்தப்பட்ட வழக்கில், சர்வதேச அளவில் சிலை கடத்தலில் ஈடுபடும் சுபாஷ் சந்திர கபூருக்கு, 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, கும்பகோணம் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
தண்டனை காலம் நிறைவு பெற்றதை தொடர்ந்து, சிறையில் உள்ள சுபாஷ் சந்திர கபூரை ஐரோப்பிய நாடான ஜெர்மனிக்கு திரும்ப அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்கும்படி, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது.
இதை எதிர்த்து, எஸ்.விஜயநாராயணன் என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த வழக்கில், நீதிபதிகள் பி.வி.நாகரத்னா, ஆர்.மகாதேவன் ஆகியோர் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த விவகாரத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய தமிழக அரசு ஏன் முனைப்பு காட்டவில்லை? சுபாஷ் சந்திர கபூரை ஜெர்மனிக்கு திரும்ப அனுப்ப உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்கப்படுகிறது.
இந்த மேல்முறையீடு தொடர்பாக மத்திய அரசு, தமிழக அரசு, தமிழக சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு, சுபாஷ் சந்திர கபூர் ஆகியோர் பதிலளிக்க நோட்டீஸ் அனுப்பப்படுகிறது.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.