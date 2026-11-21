காரில் ரகசிய அறை அமைத்து கடத்திய ரூ.1 கோடி பறிமுதல்
காரில் ரகசிய அறை அமைத்து கடத்திய ரூ.1 கோடி பறிமுதல்
UPDATED : நவ 21, 2026 08:09 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:05 PM
பந்தலுார்: நீலகிரி மாவட்டம், பந்தலுார், சேரம்பாடியில் காரில் கடத்திய, 1.14 கோடி ரூபாயை, போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
கேரள மாநிலம், வயநாடு, நாய்க்கட்டியை சேர்ந்தவர் முகமது செரீப், 39. இவர், கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து, நீலகிரி மாவட்டம், கூடலுார் சேரம்பாடி வழியாக காரில் சென்றுள்ளார்.
சோலாடி சோதனை சாவடி அருகே செரீப் ஓட்டி வந்த கார், வேகமாக திரும்பி சென்றது. போலீசார் காரை துரத்தி சென்று பிடித்தனர். தொடர்ந்து, செரீப், கார் உரிமையாளர் கபீர், 36, ஆகியோரிடம், போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், செரீப் பயணித்த காரில், ரகசிய அறை அமைத்து, 1.14 கோடி ரூபாய் பதுக்கி வைத்திருப்பதும், கேரளாவில் தங்கத்தை வாங்கி, கர்நாடக மாநிலத்தில் விற்பனை செய்வதும் தெரிந்தது.
இதையடுத்து போலீசார், பறிமுதல் செய்த பணத்தை, வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர்.
டி.எஸ்.பி., சுந்தரேசன் கூறுகையில், ‘‘செரீப், கபீரை, ஜாமினில் விடுவித்தோம். கர்நாடகாவில் இருந்து ஒரு கும்பல், இவர்களின் காரை பின் தொடர்ந்து வந்துள்ளது. அந்த கும்பலுக்கும், இந்த பணத்திற்கும் சம்பந்தம் உள்ளது. அவர்களை கைது செய்தால் மட்டுமே, முழு விபரங்கள் தெரியவரும்,’’ என்றார்.-