ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் மதிப்பெண் தளர்வு வழங்கி பதவி உயர்வுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் மதிப்பெண் தளர்வு வழங்கி பதவி உயர்வுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
ADDED : நவ 21, 2026 09:18 PM
கரூர்: ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில், அனைத்து பிரிவினருக்கும் மதிப்பெண் தளர்வு வழங்கி, மூத்த ஆசிரியர்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில், பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என, பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பின் மாநில பொதுச்செயலாளர் பேட்ரிக் ரைமண்ட் கூறினார்.
கரூரில், தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பின் மாநில பொதுக்குழு கூட்டம் மற்றும் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்தல் இன்று (நவ.,21) நடந்தது. மாநில தலைவராக பாலசுப்பிரமணியம், பொதுச்செயலாளராக பேட்ரிக் ரைமண்ட், பொருளாளராக மணிகண்டன் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். மேலும், துணை பொதுச்செயலாளர்களாக விநாயகமூர்த்தி, பாரதி, வளவன் மற்றும் அரசு ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
பின்னர், பேட்ரிக் ரைமண்ட் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றங்களில் நடந்து வரும் வழக்குகளால், 2022-ம் ஆண்டு முதல் ஆசிரியர்களுக்கான பதவி உயர்வு பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில், அனைத்து பிரிவினருக்கும் மதிப்பெண் தளர்வு வழங்கி, மூத்த ஆசிரியர்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில், தமிழக அரசு நீதிமன்றங்களில் உரிய கருத்துகளை முன்வைத்து, பதவி உயர்வு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 2026-ம் ஆண்டுக்கு முன்பாக ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கான பணப்பலன்கள், பணிக்கொடை மற்றும் கருணை ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட நிலுவையில் உள்ள நிதி பலன்களை, தமிழக அரசு உடனே வழங்க வேண்டும். இந்த ஆண்டுக்கான பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு, இதுவரை நடத்தப்படாமல் உள்ளதால், அதை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.