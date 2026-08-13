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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ முதல்வர் விஜய்க்கு புதிய அலுவலகம் ரூ.5.54 கோடியில் அமைக்க நடவடிக்கை

﻿ முதல்வர் விஜய்க்கு புதிய அலுவலகம் ரூ.5.54 கோடியில் அமைக்க நடவடிக்கை

﻿ முதல்வர் விஜய்க்கு புதிய அலுவலகம் ரூ.5.54 கோடியில் அமைக்க நடவடிக்கை

ADDED : ஆக 13, 2026 11:11 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:11 PM

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சென்னை: முதல்வர் விஜய்க்கு புதிதாக அலுவலகம் அமைப்பதற்கான பணிகளை, பொதுப்பணித் துறை தொடங்கியுள்ளது.

சென்னை தலைமை செயலக வளாகத்தில் உள்ள பாரம்பரியமான கோட்டை கட்டடத்தில், முதல்வர் அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது.

இங்கு எம்.ஜி.ஆர்., கருணாநிதி, ஜெயலலிதா, பன்னீர்செல்வம், பழனிசாமி, ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல முதல்வர்கள் பணியாற்றியுள்ளனர். முதல்வர் விஜய், கடந்த மே 10ம் தேதி, தன் அறையில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

ஜன்னல் இல்லை

இந்த அறையில், ஜன்னல் போன்ற கட்டமைப்புகள் இல்லை. முழுதும் குளிர்சாதன வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. வெளிக் காற்று உள்ளே வராது. மேலும், வெளியில் உள்ள நடவடிக்கை களையும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது.

'கார்ப்பரேட்' அலுவலகம் போன்ற கண்ணாடி மாளிகையில் இருந்து இயற்கை அழகையும், வாகனம், மக்கள் நடமாட்டம் உள்ளிட்ட வெளி நடவடிக்கைகளையும் பார்த்தபடி பணிபுரிவதற்கு, முதல்வர் விஜய் விரும்புகிறார்.

இதற்காக, பாரம்பரிய கட்டடத்திற்கு அருகே உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் 10வது மாடிக்கு, முதல்வர் அலுவலகத்தை இடமாற்றும் பணி தொடங்கியுள்ளது. இந்த மாடியில் இருந்து பார்த்தால், சென்னை துறைமுகமும், அதன் பின்புறம் உள்ள வங்க கடலும் தெரியும்.

வாஸ்து பார்த்து அறைகள்

அங்கு முதல்வர் அலுவலகம் அமைக்கும் பணிக்கு தற்போது, 5.54 கோடி ரூபாயை அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. 10வது மாடியை மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து, பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான ஒப்பந்ததாரர் தேர்வில், பொதுப்பணித் துறை இறங்கியுள்ளது.

ஆஸ்தான ஜோதிடரின் ஆலோசனைப்படி, முழுமையான வாஸ்து பார்த்து, அறைகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு, செப்டம்பர் 1ம் தேதி நடக்கவுள்ளது.

ஒப்பந்தம் இறுதிசெய்யப்பட்ட நாளில் இருந்து, 90 நாட்களில் பணிகளை முடிக்க இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. முதல்வர் அறை, தனி செயலர்கள் அறைகள், உதவியாளர்கள், ஆலோசகர் அறைகள், நவீன ஆலோசனை கூட்ட அரங்கு உள்ளிட்டவையும் அமைக்கப்பட உள்ளன.

பயங்கரவாதிகள் தாக்குதலை எதிர்கொள்ளும் வகையில், 10வது மாடியின் கண்ணாடியில் மட்டுமின்றி, மொட்டை மாடி மேற்கூரையிலும், சிறப்பு பாதுகாப்பு அமைப்புகள் ஏற்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

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