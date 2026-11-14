வங்கக்கடலில் நாளை மறுதினம் உருவாகிறது புயல்

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ADDED : நவ 14, 2026 06:22 PM
சென்னை: 'வங்கக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, நாளை மறுதினம், (நவ.16) புயலாக வலுவடையும்' என, சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற்றது. இது, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக, அதே பகுதியில் மேலும் வலுவடையும்.
வடக்கு, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, தெற்கு வங்கக்கடலின் மத்திய பகுதிகள், அதனை ஒட்டிய, மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில், நாளை மாலை புயலாக வலுவடையும்.
தென்மேற்கு வங்கக்கடல், அதை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடல் வழியாக, மாலத்தீவின் வடக்கு பகுதிகள் வரை, ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழகத்தில், ஓரிரு இடங்களில், இன்றும், நாளையும் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
சென்னையில் நாளை வானம், ஓரளவு மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம் நிலவுவதால், கடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள், நாளை கரை திரும்ப வேண்டும் என, அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தீவிர புயலாகும்
தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிலவும், காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, நாளை மறுதினம் புயலாக வலுவடையும் என, வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த புயலுக்கு, 'அக்வான்' என பெயரிடப்படும். இந்த புயல், வரும் 18ம் தேதி, தீவிர புயலாக மாற வாய்ப்புள்ளது என, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
புயல் எங்கு, எப்போது கரையை கடக்கும் என்பது குறித்து, கரையை நெருங்கும்போது தெளிவாக கணிக்க முடியும் என, வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.