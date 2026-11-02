ராஜ்மோகன் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கணும்

உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
இயல், இசை, நாடக மன்ற தலைவர் பதவிக்கு, தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவர் லயோலா மணி வழியே, ஐந்து கோடி ரூபாய் பேரம் பேசப்பட்டதாக, பள்ளிக்கல்வி அமைச்சரே, வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கிறார். அரசு பதவிக்கு பேரம் பேசவும், இடைத்தரகர் வேலை பார்க்கவும் தான், லயோலா மணிக்கு பதவி வழங்கப்பட்டதோ என்ற கேள்வி எழுகிறது. ஊழல் புகார்களில், எதிர்க்கட்சியினர் என்றால் கைது; இடைத்தரகர் வேலை பார்த்தாலும், சொந்த கட்சியினராக இருந்தால் சலுகை என்ற இரட்டை வேடத்தில், த.வெ.க., அரசு உள்ளது.
ஐந்து கோடி ரூபாய் பேரம் பேசியது யார் என்பதை வெளியிட்டு, விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இடைத்தரகர் வேலை பார்த்த லயோலா மணி, இந்த விவகாரத்தை மூடி மறைத்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆகியோர் மீது, கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
– தினகரன்
பொதுச்செயலர்,
அ.ம.மு.க.,
ADDED : நவ 02, 2026 06:04 PM
அ நிறம் | அளவு
இயல், இசை, நாடக மன்ற தலைவர் பதவிக்கு, தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவர் லயோலா மணி வழியே, ஐந்து கோடி ரூபாய் பேரம் பேசப்பட்டதாக, பள்ளிக்கல்வி அமைச்சரே, வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கிறார். அரசு பதவிக்கு பேரம் பேசவும், இடைத்தரகர் வேலை பார்க்கவும் தான், லயோலா மணிக்கு பதவி வழங்கப்பட்டதோ என்ற கேள்வி எழுகிறது. ஊழல் புகார்களில், எதிர்க்கட்சியினர் என்றால் கைது; இடைத்தரகர் வேலை பார்த்தாலும், சொந்த கட்சியினராக இருந்தால் சலுகை என்ற இரட்டை வேடத்தில், த.வெ.க., அரசு உள்ளது.
ஐந்து கோடி ரூபாய் பேரம் பேசியது யார் என்பதை வெளியிட்டு, விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இடைத்தரகர் வேலை பார்த்த லயோலா மணி, இந்த விவகாரத்தை மூடி மறைத்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆகியோர் மீது, கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
– தினகரன்
பொதுச்செயலர்,
அ.ம.மு.க.,