மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை போக்சோவில் சித்தப்பா கைது
மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை போக்சோவில் சித்தப்பா கைது
UPDATED : அக் 13, 2026 02:41 AM
ADDED : அக் 13, 2026 02:36 AM
ஓசூர்: ஓசூரில், அரசு பள்ளி மாணவிக்கு, பாலியல் தொல்லை கொடுத்த சித்தப்பா, போக்சோவில் கைது செய்யப்பட்டார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரை சேர்ந்தவர், 30 வயது கூலித்தொழிலாளி. இவரது அண்ணன் மகளான, 11 வயது சிறுமி, அரசு பள்ளியில், 6ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். கடந்த, 10ம் தேதி காலை, 11:00 மணிக்கு, மாணவியின் தாய் ரேஷன் கடைக்கு சென்றார். வீட்டில் மாணவி தனியாக இருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த அவரது சித்தப்பாவான, 30 வயது கூலித்தொழிலாளி, மாணவியிடம் பேச்சு கொடுத்துக்கொண்டே, கட்டிப்பிடித்து பாலியல் ரீதியாக தொல்லை கொடுத்துள்ளார். அதிர்ச்சியடைந்த மாணவி, சித்தப்பாவை வெளியே தள்ளி வீட்டின் கதவை பூட்டினார். காலை, 11:30 மணிக்கு மாணவியின் தாய் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்தார். வீடு உட்புறமாக பூட்டி இருந்ததால், கதவை தட்டினார். அதிர்ச்சியுடன் மாணவி யாரென கேட்டு கதவை திறந்தபோது, அங்கு அவரது தாய் நின்றிருந்தார். ‘ஏன் பயப்படுகிறாய்’ என அவர் கேட்டபோது, ‘சித்தப்பா கட்டிப்பிடித்து பாலியல் ரீதியாக தொல்லை கொடுத்தார்’ என, மாணவி கூறினார்.
நேற்று முன்தினம் மாணவியின் தாய் அளித்த புகார் படி, ஓசூர் அனைத்து மகளிர் போலீசார், போக்சோவில் வழக்குப்பதிந்து, கூலித்தொழிலாளியை, அன்றிரவு கைது செய்தனர்.