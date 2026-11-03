சார் – பதிவாளர் அலுவலகங்களில் ரூ.38.98 லட்சம் பறிமுதல்
சார் – பதிவாளர் அலுவலகங்களில் ரூ.38.98 லட்சம் பறிமுதல்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:07 AM
ADDED : நவ 03, 2026 12:07 AM
சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள, 14 சார் – பதிவாளர் அலுவலகங்களில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், நேற்று திடீர் சோதனை நடத்தி, கணக்கில் வராத, 18.96 லட்சம் ரூபா பறிமுதல் செய்ததுடன், ‘கூகுள் பே’ செயலி வாயிலாக, அதிகாரிகள், 20.02 லட்சம் ரூபாய் வாங்கியதை கண்டறிந்துள்ளனர்.
தீபாவளி பண்டிகைக்காக, சார் – பதிவாளர் அலுவலகங்களில் லஞ்ச வேட்டை நடப்பதாக புகார் எழுந்தது.
இதையடுத்து, சென்னையில் பம்மல், பெரியமேடு, பெரம்பூர், அண்ணா நகர், அசோக் நகர், சைதாப்பேட்டை, கோவை பெரியநாயக்கன் பாளையம் உட்பட, 14 சார் – பதிவாளர் அலுவலகங்களில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நேற்று திடீர் சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது, கணக்கில் வராத, 18.96 லட்சம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர்.
அதேபோல், ‘கூகுள் பே’ வாயிலாக, 20.02 லட்சம் ரூபாயை வாங்கி இருப்பதை கண்டறிந்து உள்ளனர்.
அந்த வகையில், மொத்தம், 38.98 லட்சம் ரூபாயை, லஞ்சமாக சார் – பதிவாளர் அலுவலக அதிகாரிகள் பெற்றது தெரியவந்துள்ளது.