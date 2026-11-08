தமிழகத்தில் நிலவும் இதுபோன்ற சூழ்நிலை வெட்கக்கேடானது; எல்.முருகன்
தமிழகத்தில் நிலவும் இதுபோன்ற சூழ்நிலை வெட்கக்கேடானது; எல்.முருகன்
ADDED : நவ 08, 2026 02:36 PM
ADDED : நவ 08, 2026 02:36 PM
சென்னை: குதிரை பேரம், சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து சென்னையில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
அவர் கூறியதாவது; எம்எல்ஏக்கள் குதிரை பேரத்தின் மூலம் விலைக்கு வாங்குவது ஜனநாயகத்தில் எந்தவிதத்திலும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. தமிழகத்தில் குதிரை பேரம் இப்போது தான் புதிதாக கேள்விப்படுகிறோம். இதுபோன்ற சூழ்நிலை தமிழகத்தில் உருவாகியிருப்பது வெட்கக்கேடானது. தமிழக மக்கள் ஒரு பெரும்பான்மையை அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். மற்ற கட்சியுடன் சேர்ந்து அவர்கள் ஆட்சியமைத்துள்ளனர். சட்டசபையில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்துள்ளார்கள். எனவே, அந்த அரசாங்கம் செயல்பட திமுக அனுமதிக்க வேண்டும்
உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு தயாராகி வருகிறோம். எப்போது தேர்தல் நடந்தாலும் அனைத்து பகுதியிலும் போட்டியிட தயார்.
திமுக அரசுக்கும், தவெக அரசுக்கும் எந்தவித வித்தியாசமும் இல்லை. சட்டம் ஒழுங்கு, டாஸ்மாக், போதைப்பொருள் சப்ளை கடந்த ஆட்சியைப் போலவே, இந்த ஆட்சியிலும் தொடர்கிறது. சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க முதல்வர் விஜய் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இவர் தெரிவித்துள்ளார்.