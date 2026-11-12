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– நமது நிருபர்- –: குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு, அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு, ‘கேக்’ வழங்கும்போது, அங்கன்வாடி மைய குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை பொங்கல் வழங்கப்படுகிறது.
தமிழக அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும் உதவியாளர் சங்கத்தின் தலைவர் பாக்கியமேரி கூறுகையில், ‘‘தமிழகம் முழுதும், 54 ஆயிரத்து 483 அங்கன்வாடி மையங்களில், 11 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உள்ளனர். பள்ளி வளாகங்களில், 50 சதவீத அங்கன்வாடி மையங்கள் உள்ளன.
‘‘இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் கேக் பெறும்போது, அங்கன்வாடி குழந்தைகள் ஏக்கம் அடைய வாய்ப்புண்டு. எனவே, அவர்களுக்கும் கேக் வழங்குமாறு அரசிடம் வலியுறுத்தினோம். அங்கன்வாடி மைய குழந்தைகளுக்கு, சர்க்கரை பொங்கல் தயாரித்து தருமாறு கூறி விட்டனர்,’’ என்றார்.
சென்னை கொளத்துார் தொகுதியில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இன்று ‘கேக்’ அங்கன்வாடிகளில் சர்க்கரை பொங்கல்
சென்னை கொளத்துார் தொகுதியில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இன்று ‘கேக்’ அங்கன்வாடிகளில் சர்க்கரை பொங்கல்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 09:45 PM
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– நமது நிருபர்- –: குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு, அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு, ‘கேக்’ வழங்கும்போது, அங்கன்வாடி மைய குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை பொங்கல் வழங்கப்படுகிறது.
தமிழக அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும் உதவியாளர் சங்கத்தின் தலைவர் பாக்கியமேரி கூறுகையில், ‘‘தமிழகம் முழுதும், 54 ஆயிரத்து 483 அங்கன்வாடி மையங்களில், 11 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உள்ளனர். பள்ளி வளாகங்களில், 50 சதவீத அங்கன்வாடி மையங்கள் உள்ளன.
‘‘இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் கேக் பெறும்போது, அங்கன்வாடி குழந்தைகள் ஏக்கம் அடைய வாய்ப்புண்டு. எனவே, அவர்களுக்கும் கேக் வழங்குமாறு அரசிடம் வலியுறுத்தினோம். அங்கன்வாடி மைய குழந்தைகளுக்கு, சர்க்கரை பொங்கல் தயாரித்து தருமாறு கூறி விட்டனர்,’’ என்றார்.