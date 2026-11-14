கோடை கால மின்சாரத் தேவை; ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை மின்சாரக் கொள்முதல் டெண்டர்
கோடை கால மின்சாரத் தேவை; ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை மின்சாரக் கொள்முதல் டெண்டர்
ADDED : நவ 14, 2026 10:23 AM
ADDED : நவ 14, 2026 10:23 AM
சென்னை: கோடை கால மின்சாரத் தேவைக்காக குறுகிய கால மின்சாரக் கொள்முதல் டெண்டர் குறித்து அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பதிவிட்டுள்ளார்.
அவரது பதிவு: கோடைகால மின்சாரத் தேவைக்காக ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை குறுகிய கால மின்சாரக் கொள்முதல் டெண்டர் திறப்பு; அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான கோடைகால மின்சாரத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் குறுகிய கால மின்சாரக் கொள்முதலுக்காக வெளியிட்ட டெண்டர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
யூனிட் ஒன்றுக்கு ரூ.9.50 ரூபாய் முதல் ரூ.13 வரை விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒவ்வொரு மாதமும் குறைந்த விலையில் உள்ள மின்சாரத்தை மட்டுமே கொள்முதல் செய்ய மின்சார வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது .
* ஜனவரி- ஒரு யூனிட் ரூ.13
* பிப்ரவரி - ஒரு யூனிட் ரூ.9.50
* மார்ச் - ஒரு யூனிட் ரூ.10
* ஏப்ரல்- ஒரு யூனிட் ரூ.10
* மே- ஒரு யூனிட் ரூ.9.95
* ஜூன் - ஒரு யூனிட் ரூ.13
இந்த குறைந்தபட்ச விலையில் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் 2014 ம் ஆண்டுக்கு பிறகு விரைவில் நீண்ட கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய விரைவில் டெண்டர் கோரப்படும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.