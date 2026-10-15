அரசு வாபஸ் பெற்ற வழக்குகளில் விவசாயிகளுக்கு சம்மன்?
அரசு வாபஸ் பெற்ற வழக்குகளில் விவசாயிகளுக்கு சம்மன்?
UPDATED : அக் 15, 2026 06:11 PM
ADDED : அக் 15, 2026 06:07 PM
திருப்பூர்: விவசாயிகள் மீதான போராட்ட வழக்குகள் வாபஸ் பெறப்படும் என முதல்வர் அறிவித்த நிலையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு விவசாயிகளுக்கு போலீசார் சம்மன் அனுப்பியுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
கடந்த 2021 முதல் 2026 வரை பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்காகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்கள், விவசாயிகள் மீதான வழக்குகளைத் திரும்பப் பெறுவதாக, சட்டசபையில் 110 விதியின் கீழ் முதல்வர் விஜய் அறிவித்தார். இதனால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் நிம்மதி அடைந்தனர்.
இந்நிலையில், 2023ல் அவிநாசிபாளையத்தில் நடந்த போராட்டம் தொடர்பான வழக்கு, பல்லடம் மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட்டில் நிலுவையில் உள்ளது; இந்த வழக்கில் ஆஜராகுமாறு விவசாயிகளுக்கு போலீசார் சம்மன் அளித்துள்ளனர்.
தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க மாவட்ட செயலர் ரமேஷ் கூறியதாவது:
முதல்வர் அறிவிப்பின்படி, பல்வேறு மாவட்டங்களில் வழக்குகளைத் திரும்பப் பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. ஆனால், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் மீதான வழக்குகள் வாபஸ் பெறப்படவில்லை. அவிநாசிபாளையம் போராட்ட வழக்கில், சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்து விடுவிக்கப்பட்ட நிலையிலும், விசாரணைக்கு ஆஜராக சம்மன் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு அறிவித்த வழக்கு வாபஸ் நடவடிக்கை, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஏன் செயல்படுத்தப்படவில்லை என்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் சார்பில் கலெக்டர் அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.