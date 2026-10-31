கணவரை அடித்து கொன்ற மனைவிக்கு ‘காப்பு’

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புதுக்கோட்டை: பொன்னமராவதி அருகே ராஜா, 48, என்பவரை அடித்து கொன்ற, அவரது மனைவி அழகுமீனா, 43, கைது செய்யப்பட்டார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், தேவன்பட்டியை சேர்ந்தவர் ராஜா. கொத்தனார். இவரது மனைவி அழகுமீனா. தம்பதிக்கு, இரு மகன்கள் உள்ளனர். ராஜா, தினமும் மது அருந்திவிட்டு மனைவியிடம் தகராறு செய்துள்ளார்.
நேற்றுமுன் தினம் இரவு, மதுபோதையில் அழகுமீனாவிடம் தகராறு செய்து, ராஜா தாக்கினார். இதில் ஆத்திரமடைந்த அழகுமீனா, அவரை கீழே தள்ளி, இரும்பு கம்பியால் தாக்கி, ‘நைலான்’ கயிற்றால் கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்தார். பொன்னமராவதி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அழகுமீனாவை கைது செய்தனர்.
ADDED : அக் 31, 2026 07:11 PM
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புதுக்கோட்டை: பொன்னமராவதி அருகே ராஜா, 48, என்பவரை அடித்து கொன்ற, அவரது மனைவி அழகுமீனா, 43, கைது செய்யப்பட்டார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், தேவன்பட்டியை சேர்ந்தவர் ராஜா. கொத்தனார். இவரது மனைவி அழகுமீனா. தம்பதிக்கு, இரு மகன்கள் உள்ளனர். ராஜா, தினமும் மது அருந்திவிட்டு மனைவியிடம் தகராறு செய்துள்ளார்.
நேற்றுமுன் தினம் இரவு, மதுபோதையில் அழகுமீனாவிடம் தகராறு செய்து, ராஜா தாக்கினார். இதில் ஆத்திரமடைந்த அழகுமீனா, அவரை கீழே தள்ளி, இரும்பு கம்பியால் தாக்கி, ‘நைலான்’ கயிற்றால் கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்தார். பொன்னமராவதி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அழகுமீனாவை கைது செய்தனர்.