திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற சுப்ரீம் கோர்ட் அனுமதி; தமிழக அரசு கோரிக்கை நிராகரிப்பு
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற சுப்ரீம் கோர்ட் அனுமதி; தமிழக அரசு கோரிக்கை நிராகரிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 08:42 PM
ADDED : நவ 20, 2026 02:06 PM
UPDATED : நவ 20, 2026 08:42 PM ADDED : நவ 20, 2026 02:06 PM
-நமது டில்லி நிருபர்-
மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தார். இதை இரு நீதிபதிகள் அமர்வு உறுதி செய்திருந்தது. இதற்கு எதிராக, தமிழக அரசு சார்பில் சுப்ரீம்கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார், விபுல் பஞ்சோலி விசாரித்தனர்.
தீர்ப்பில் நீதிபதிகள் கூறியிருப்பதாவது:
* திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தீபத்துாணில் நவ.,24ல் ஒரு முறை மட்டும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
* தேவஸ்தானத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் மட்டுமே தீபம் ஏற்றச் செல்லலாம்; பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை.
* கோஷம் போடக்கூடாது; கூட்டமாக செல்லக்கூடாது.
* பாதுகாப்பு தேவைப்பட்டால் மத்திய படைகளை பயன்படுத்தலாம்.
* தீபம் ஏற்றிய அறிக்கையை மதுரை கலெக்டர் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
* இந்த ஒருமுறை அனுமதியை, அந்த இடத்தில் தீபம் ஏற்றுவது பாரம்பரிய வழக்கம் என்பதற்கான ஆதாரமாகவோ, அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் உரிமை கோருவதற்கோ எந்தத் தரப்பினரும் பயன்படுத்தக் கூடாது.
* தீபம் ஏற்றும் குழுவில் எத்தனை பேர் இடம் பெற வேண்டும் என்பதை மாவட்ட கலெக்டர் முடிவு செய்ய வேண்டும். கோவில் செயல் அலுவலர், இந்திய தொல்லியல் துறை, போலீஸ் கமிஷனருடன் இணைந்து மாவட்ட கலெக்டர் முடிவு செய்யலாம்.
* இந்த உத்தரவு, இந்த ஆண்டில், ஒரு முறை மட்டுமே செயல்படுத்தக்கூடிய உத்தரவு; இதை இறுதி உத்தரவாக கருதக்கூடாது என்றும் சுப்ரீம் கோர்ட் தெரிவித்துள்ளது. தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கக்கூடாது என்ற தமிழக அரசின் கோரிக்கையை சுப்ரீம் கோர்ட் நிராகரித்துள்ளது.
தீபம் ஏற்றச் செல்பவர்களுடன், மாவட்ட நிர்வாகம் ஆலோசித்து, தீபம் ஏற்றும் நேரம், செல்லும் பாதை ஆகியவற்றை முடிவு செய்யலாம். பாதுகாப்பு, தொல்லியல் பாதுகாப்பு, தீத்தடுப்பு நடவடிக்கை, பொது அமைதி ஆகியவற்றை மனதில் வைத்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தீபம் ஏற்றும் நிகழ்ச்சி முடிந்த உடன், குழுவினர் உடனடியாக திரும்ப வேண்டும்.
மலை மற்றும் அதன் சுற்றுபுறத்தையும் பாதுகாக்க தேவையான நிபந்தனைகளை தொல்லியல்துறை வகுக்க வேண்டும்.சட்ட விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டே அனைத்தும் நடக்க வேண்டும். அந்த இடுத்தில் அகழாய்வு செய்யவோ, கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ளவோ, கட்டமைப்பில் மாற்றம் செய்யவோ, நிரந்தரமான அமைப்புகளை நிறுவுவதற்கு அல்லது சேதத்தை ஏற்படுத்த அனுமதியில்லை.
வழக்கமான இடங்களில் தற்போது கடைபிடிக்கப்படும் மதச் சடங்குகள் எவ்வித தடங்கலும் இன்றி தொடர வேண்டும். அதேபோன்று தர்கா தொடர்பான செயல்பாடுகள், அங்கு செல்வதற்கான உரிமையில் எவ்விதத்திலும்தலையிடக்கூடாது. மலையின் எந்த பகுதியிலும் நுழையவோ, ஆக்கிரமிக்கவோ அல்லத கட்டுப்படுத்துவதற்கோ யாருக்கும் கூடுதல் உரிமையை வழங்காது.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்துள்ளனர்.
கொண்டாட்டம்
இதனையறிந்த பாஜ மற்றும் இந்து முன்னணியினர் திருப்பரங்குன்றம் கோவில் முன்பு கூடினர். தீர்ப்புக்கு ஆதரவாக கோஷம் போட்டனர்.பிறகு கோவிலில் தரிசனம் செய்ய வந்த பக்தர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர்.