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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ சுருக்குமடி வலை விவகாரத்தில் மத்திய அரசு விதிமுறைகளை தாக்கல் செய்ய சுப்ரீம்கோர்ட் உத்தரவு

﻿ சுருக்குமடி வலை விவகாரத்தில் மத்திய அரசு விதிமுறைகளை தாக்கல் செய்ய சுப்ரீம்கோர்ட் உத்தரவு

﻿ சுருக்குமடி வலை விவகாரத்தில் மத்திய அரசு விதிமுறைகளை தாக்கல் செய்ய சுப்ரீம்கோர்ட் உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:48 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:48 PM

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-டில்லி சிறப்பு நிருபர்-

'தமிழகத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்திய சுருக்குமடி வலை விவகாரத்தில், நிபுணர் குழுவின் இறுதி அறிக்கையை விரிவாக ஆய்வு செய்து, அதன் அடிப்படையில் தெளிவான விதிமுறைகளைத் தயாரித்து மத்திய அரசு பிரமாணப் பத்திரமாகத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்' என, உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் சுருக்குமடி வலைகளைப் பயன்படுத்தத் தடை விதித்து தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதை எதிர்த்தும், சுருக்குமடி வலைக்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் வழக்கறிஞர் ஜெய்சுகின் உள்ளிட்ட பலர் தொடர்ந்த வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன.

ஏற்கனவே 2023 ஜனவரியில் இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், 'தமிழக அரசின் அரசாணை செல்லும், இருப்பினும், 12 நாட்டிக்கல் மைலுக்கு அப்பால் உள்ள திறந்தவெளிக் கடலில், திங்கள் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் காலை 8:00 மணி முதல் மாலை 6:00 மணி வரை தமிழக மீனவர்கள் சுருக்குமடி வலையைப் பயன்படுத்தலாம்' என, சில நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி அளித்திருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் பி.எஸ்.நரசிம்மா மற்றும் அலோக் ஆராதே அமர்வு முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, 'சுருக்குமடி வலை பயன்பாடு குறித்து ஏற்கனவே அமைக்கப்பட நிபுணர் குழு அளித்துள்ள இறுதி அறிக்கையை மத்திய அரசு விரிவாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் மீன்பிடி முறைகளுக்கான தெளிவான விதிமுறைகளைத் தயாரித்து, நீதிமன்றத்தில் பிரமாணப் பத்திரமாகத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்' என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

மத்திய அரசின் சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் நடராஜ், ஆக., 4ம் தேதிக்குள் பிரமாணப் பத்திரத்தை தாக்கல் செய்வதாக உறுதியளித்தார். இதை தொடர்ந்து விசாரணை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

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