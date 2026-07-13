பசுவதை தடை உத்தரவு: சுப்ரீம் கோர்ட் நிறுத்திவைப்பு
பசுவதை தடை உத்தரவு: சுப்ரீம் கோர்ட் நிறுத்திவைப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:48 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:48 PM
- நமது டில்லி நிருபர் -
தமிழகத்தில் பக்ரீத் பண்டிகையை யொட்டி பொது இடங்களில் பசுக்கள் அல்லது கன்றுக்குட்டிகள் வதைக்கக்கூடாது என சென்னை ஐகோர்ட் பிறப்பித்த உத்தரவை சுப்ரீம் கோர்ட் நிறுத்திவைத்தது.
கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஹிந்து மக்கள் கட்சி நிர்வாகி சூர்யா பிரசாத், சென்னை ஐகோர்ட்டில் பசுவதை தொடர்பாக கடந்த மே 27 ல் பொது நல மனு தாக்கல் செய்தார். இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் மற்றும் வி. லட்சுமி நாராயணன் அடங்கிய விடுமுறை கால அமர்வு,'' பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டோ அல்லது வேறு நாட்களிலோ, தமிழகத்தில் பசுக்கள் அல்லது கன்றுக்குட்டிகளை வதைக்கக்கூடாது. தற்காலிக கொட்டகைகளை அமைத்து பொது இ டங்களை வதை கூடங்களாக அறிவிக்க காவல்துறைக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை,'' என உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
சென்னை ஐகோர்ட்டின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த மனு நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், சந்தீப் மேத்தா ஆகியோர் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.தமிழக அரசு சார்பில் ,'' விலங்குகளைக் கொல்லுதல் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட இறைச்சிக் கூடங்களில் மட்டுமே நடக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு இருந்தாலும்,பக்ரீத் அல்லது வேறு எந்த நாளிலும் பசு அல்லது கன்றைக் கொல்லக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டுள்ளது. இது முரண்பாடானது. தமிழ்நாடு விலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டம் 1958 ன் விதிகளுக்கு முரணானது என விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து சென்னை ஐகோர்ட் தீர்ப்பில் திருத்தம் தேவைப்படுகிறது எனத் தெரிவித்த சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள், சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவிற்கு தடை விதித்தனர்.