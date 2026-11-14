சிறுநீர் கழிப்பை தடுக்கும் நோக்கில் சுவாமி படங்களால் கடும் சர்ச்சை
சிறுநீர் கழிப்பை தடுக்கும் நோக்கில் சுவாமி படங்களால் கடும் சர்ச்சை
UPDATED : நவ 14, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:52 PM
தஞ்சாவூர்: பட்டுக்கோட்டை புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில், பொதுமக்கள் சிறுநீர் கழிப்பதை தடுக்கும் நோக்கில் வைக்கப்பட்டுள்ள சுவாமி படங்கள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டையில், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், 20 கோடி ரூபாயில், புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டப்பட்டு பயன்பட்டிற்கு வந்தது. இங்கு பொதுமக்கள், பயணியர் பெரும்பாலும் திறந்தவெளியில் சிறுநீர் கழித்து வருவதால், கடும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
மழைநீர் வடிக்கால் பகுதியை, சிறுநீர் கழிக்க பலரும் பயன்படுத்துகின்றனர். அதை தடுக்கும் நோக்கில், சுவாமி படங்கள் மாட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு பல்வேறு ஹிந்து அமைப்புகளும், பொதுமக்களும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஹிந்து அமைப்பினர் கூறுகையில், ‘புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் சிறுநீர் கழிக்க, மழைநீர் வடிகாலை பலரும் பயன்படுத்துகின்றனர். இதை தடுக்க, நகராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. திறந்தவெளி மழைநீர் வடிகால் வாய்க்காலை மூடி வைக்க, பல வழிகள் உள்ளன.
அதை விட்டு விட்டு, சுவாமி போட்டோக்களை மாட்டி வைத்துள்ளனர். இது, ஹிந்துக்கள் மனதை புண்படுத்தும் செயல். சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது, நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றனர்.