‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டம் அரசு நிபந்தனைகளில் தளர்வு
‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டம் அரசு நிபந்தனைகளில் தளர்வு
UPDATED : அக் 07, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 07, 2026 09:14 PM
சென்னை: அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவித்த பெண்ணின் பெற்றோர், தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தால், தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தில் பயன்பெறும் வகையில், நிபந்தனையை அரசு தளர்த்தி உள்ளது.
இதுகுறித்து, மக்கள் நல்வாழ்வு துறை செயலர் தாரேஸ் அகமது வெளியிட்ட அறிக்கை:
தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம், செப்., 28ல் தொடங்கி சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்திற்கான வழிகாட்டுதல்கள், நிபந்தனைகள் ஜூன், 23ல் வெளியிடப்பட்டன.
இதன்படி, இத்திட்டத்தில் தமிழகத்தில் நிரந்தரமாக வசிக்கும் பெண்கள் பயனடைய முடியும். அதேநேரத்தில், தமிழகத்தை சேர்ந்த பெண்கள், திருமணத்திற்கு பின், வேறு மாநிலங்களில் வசித்து வந்தாலும், அவரது பெற்றோர் தமிழகத்தில் நிரந்தரமாக வசித்து வருகின்றனர். அவர்கள் தங்கள் பெற்றோர் வீட்டிற்கு வந்து, தமிழக அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரசவம் பார்ப்பது, அரசின் கவனத்திற்கு வந்தது.
அதன்படி, கர்நாடகாவில் கணவருடன் வசித்து வரும் உமா மகேஸ்வரி, சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் பெற்றோர் வீட்டிற்கு வந்து, காரைக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவம் பார்த்துள்ளார். ஏற்கனவே உள்ள நடைமுறையின்படி, அவருக்கு ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டத்தில் பயனடைய இயலாத நிலை இருந்தது.
இதனால், நிபந்தனைகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன. அரசின் புதிய வழிகாட்டுதலின்படி, தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தையின் தாய், தமிழகத்தில் பிறந்து, திருமணமாகி, வெளி மாநிலத்திற்கு சென்றிருந்தாலும், அவரது பெற்றோர், தமிழகத்தில் நிரந்தரமாக வசிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு இருப்பவர்கள், உரிய ஆவண ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்தால், தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தில், ஒரு கிராம் மோதிரம் வழங்கப்படும்.
இந்த தளர்வு வாயிலாக, உமா மகேஸ்வரி குழந்தைக்கு, நேற்று தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட்டது. இந்த திருத்தம், கடந்த ஜூன் 22ம் தேதி முதல் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பொருந்தும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.