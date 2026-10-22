‘மின் வெட்டு செல்பி எடு ரஜினி படம் பாரு ’ அ.தி.மு.க. கவுன்சிலர் நுாதனம்
‘மின் வெட்டு செல்பி எடு ரஜினி படம் பாரு ’ அ.தி.மு.க. கவுன்சிலர் நுாதனம்
ADDED : அக் 22, 2026 06:37 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் மின் வெட்டு பிரச்னையை வெளிப்படுத்த அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் செய்த வித்தியாசமான முயற்சி கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
திருப்பூர் மாநகராட்சி 9-வது வார்டு கவுன்சிலர் திவ்ய பாரதி. தன் வார்டு வாட்ஸாப் குழுவில், ‘மின் வெட்டு ஏற்படும்போது செல்பி எடுத்து குழுவில் பகிர்ந்தால், முதலில் பதிவிடும், 55 பேருக்கு ரஜினி நடித்த ஜெயிலர்-–2 படத்துக்கு இலவச டிக்கெட்’ என அறிவித்தார்.
இதையடுத்து 300-க்கும் மேற்பட்டோர் மின் வெட்டின்போது செல்பி எடுத்து பகிர்ந்தனர். அதில் முதல் 55 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த தலா 2 பேர் என 110 பேருக்கு அங்கேரிபாளையம் கலைவாணி தியேட்டரில் ஜெயிலர்-–2 பட டிக்கெட் வழங்கப்பட்டது. இடைவேளையின்போது மின் வெட்டு பாதிப்பை விளக்கி, பதாகைகளுடன் விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
கவுன்சிலர் திவ்ய பாரதி கூறுகையில், மின் வெட்டு பாதிப்பை அரசுக்கு உணர்த்தவும், அ.தி.மு.க.வின் 55-வது ஆண்டை முன்னிட்டும், 55 குடும்பங்களுக்கு டிக்கெட் வழங்கினோம் என்றார்.