ஐகோர்ட் அலுவல் மொழியாக தமிழ் பா.ம.க., பொதுநல வழக்கு
ஐகோர்ட் அலுவல் மொழியாக தமிழ் பா.ம.க., பொதுநல வழக்கு
UPDATED : நவ 14, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:38 PM
சென்னை: தமிழ் மொழியை, உயர் நீதிமன்ற அலுவல் மொழியாக அறிவிக்க வலியுறுத்தி, தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேற்றிய தீர்மானங்களை, ஜனாதிபதி ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்க, மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட கோரி, பா.ம.க., சார்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக, பா.ம.க., மாநில பொதுச்செயலர் வடிவேல் ராவணன் சார்பில், தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு விபரம்:
தமிழ் மொழியை உயர் நீதிமன்ற அலுவல் மொழியாக அறிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, கடந்த 2006ம் ஆண்டு, தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம், கவர்னர் பரிந்துரையுடன், மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. ஆனால், கடந்த 1965ல் மத்திய அமைச்சரவை முடிவின் அடிப்படையில், உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கருத்தின்படி, மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் 348(2) பிரிவு, ஜனாதிபதி ஒப்புதலுடன், மாநில கவர்னர், உயர் நீதிமன்றங்களில், ஹிந்தி அல்லது மாநில மொழிகளை, வழக்காடு மொழிகளாக அங்கீகரிக்க வழிவகை செய்கிறது. அதனால், கடந்த 2006ம் ஆண்டு தீர்மானத்தையும், கடந்த செப்டம்பரில் நிறைவேற்றிய தீர்மானத்தையும், ஜனாதிபதி ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்க, மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி அமர்வு முன், விரைவில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது. இதே கோரிக்கையுடன், சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கமும் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.