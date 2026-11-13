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தமிழகத்தில் 2 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மீது வழக்கு தொடர அனுமதி! அதிமுக ஆட்சி டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு

தமிழகத்தில் 2 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மீது வழக்கு தொடர அனுமதி! அதிமுக ஆட்சி டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு

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UPDATED : நவ 13, 2026 03:38 AM

ADDED : நவ 13, 2026 12:08 AM

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UPDATED : நவ 13, 2026 03:38 AM ADDED : நவ 13, 2026 12:08 AM

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சென்னை: அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி மீதான, 'டெண்டர்' முறைகேடு வழக்கில், இரண்டு ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர, மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இந்த தகவல், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நேற்று மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அ.தி.மு.க., ஆட்சியில், உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தவர் எஸ்.பி.வேலுமணி. இவர், சென்னை, கோவை மாநகராட்சிகளில் சாலைப் பணிகளை மேற்கொள்ள உறவினர்கள் மற்றும் நெருக்கமானவர்களுக்கு டெண்டர் வழங்கியதில், 98.25 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முறைகேடு நடந்ததாக புகார் எழுந்தது; வேலுமணி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி, நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை என, லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு எதிராக, அறப்போர் இயக்கம் சார்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் கே.எஸ்.கந்தசாமி, கே.விஜயகார்த்திகேயன் ஆகிய இருவருக்கு எதிராக வழக்கு தொடர, மத்திய அரசு அனுமதி வழங்குவதிலும் தாமதம் ஏற்பட்டது.

அந்த நடைமுறையை, இரண்டு மாதங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என, கடந்த செப்டம்பரில், மத்திய அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. இப்பின்னணியில், இந்த வழக்கு நேற்று, நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, மத்திய அரசின் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஏ.ஆர்.எல்.சுந்தரேசன், மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் வி.சந்திரசேகரன் ஆகியோர் ஆஜராகி, மத்திய அரசின் பணியாளர் மற்றும் பயிற்சி துறை இணை செயலர் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்தனர். மேலும், வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் கே.எஸ்.கந்தசாமி, கே.விஜயகார்த்திகேயன் ஆகியோருக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதி வழங்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர்.

தமிழக அரசின் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை தரப்பில், 'ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதியளித்து, மத்திய அரசு பிறப்பித்த உத்தரவு விரைவில் தங்களுக்கு கிடைக்கும்' என, நம்பிக்கை தெரிவிக்கப்பட்டது.

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இதைப்பதிவு செய்த நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:


மத்திய அரசின் அனுமதி பெற்ற பின், தமிழக அரசின் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை, இரண்டு ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகளுக்கு எதிராக, சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட முன்னேற்றங்களை நீதிமன்றம் கண்காணிக்கும். வழக்கு விசாரணை, டிச., 4ம் தேதிக்கு தள்ளிவைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், வழக்கில் எதிர் மனுதாரராக சேர்க்கப்பட்டிருந்த மத்திய அரசை நீக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி, 'குற்ற வழக்குகள் எப்படி நடத்தப்படுகின்றன என்பதற்கு, இந்த வழக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம். ஏழை மக்களுக்கு எதிராக, அரசு இயந்திரத்தின் சக்கரம் வேகமாக சூழல்கிறது; செல்வாக்கு மிக்கவர்களுக்கு எதிராக செயல்பட, அரசு இயந்திரத்தின் சக்கரத்தை தள்ள வேண்டி உள்ளது' என, வேதனை தெரிவித்தார்.

'விரைவாக நகருவதில்லை'



கடந்த 2014, நவ., 15 முதல் 2019 பிப்., 15ம் தேதி வரை, கோவை மாநகராட்சி கமிஷனராக கே.விஜயகார்த்திகேயன் பணிபுரிந்தார்.
கடந்த 2014 டிச., 8 முதல் 2017 மே 31 வரை, சென்னை மாநகராட்சி பணிகள் பிரிவில், துணை கமிஷனராக, கே.எஸ்.கந்தசாமி பணிபுரிந்தார்.
இவர்கள் இருவரும் தங்களது பணி காலத்தில், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணியின் நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு, அரசு பணிகளுக்கான டெண்டர்களை வழங்கி, அரசுக்கு இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
'இந்த இரண்டு ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் மீது வழக்கு தொடர அனுமதி தருவதில் காலம் தாழ்த்திய மத்திய, மாநில அரசின் செயல் துரதிருஷ்வசமானது.
அமைச்சர்கள், எம்.பி.,க்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் உள்ளிட்டோர் மீதான வழக்குகள் விரைவாக நகருவதில்லை. ஆனால், மற்றவர்கள் மீதான வழக்குகள், 'வந்தே பாரத்' ரயில் போல வேகம் எடுக்கிறது' என, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஏற்கனவே கருத்து தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.



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