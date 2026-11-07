உண்மையான எழுத்தாளர்களின் நூல்கள் தானா என விசாரிக்க வேண்டும்; தமிழக பாஜ வலியுறுத்தல்
உண்மையான எழுத்தாளர்களின் நூல்கள் தானா என விசாரிக்க வேண்டும்; தமிழக பாஜ வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 07, 2026 12:19 PM
ADDED : நவ 07, 2026 12:19 PM
திருநெல்வேலி: தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டி: கோவையில் ஈவெரா நூலகத்தில் புத்தகங்கள் வாங்கியதில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்துள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது. திமுக ஆட்சியில் புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டிருந்தாலும், தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியில் தான் நூலகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் உண்மையான எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்டவையா, புத்தகங்களை வெளியிட்ட பதிப்பகங்கள் உண்மையில் செயல்படுகின்றனவா என முழுமையாக விசாரிக்க வேண்டும். அகல் விளக்கு என்ற பதிப்பகத்தின் அலுவலகமே இல்லை என புகார் எழுந்துள்ளது.
நூலகக் கமிட்டியில் உள்ள ஒருவரே ஊழல் நடந்ததாக தெரிவிக்கிறார். அப்படியிருக்க, இதுவரை ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? யார் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யாதது ஏன்? விசாரணைக்கு உத்தரவிடாதது ஏன்? இதில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த அமைச்சருக்கு தொடர்பு உள்ளதா? முதலமைச்சர் விஜய்க்கு இந்த விவகாரம் தெரியுமா? விஜய் பெயரிலும், 'திரிஷா விஜய்' என்ற எழுத்தாளர் பெயரிலும் புத்தகங்கள் இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படுவது உண்மையா என்பதை அமைச்சர் விளக்க வேண்டும்.
கடந்த கால திமுக ஆட்சியும், தற்போதைய தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியும் ஈவெரா பெயரை கூறி வருகின்றன. எனவே, நூலகப் புத்தகங்கள் கொள்முதல் ஊழல் குறித்து உடனடியாக விசாரணை நடத்தி உண்மையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். தமிழகத்தின் நிதிநிலை குறித்து முதல்வர் விரிவான வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும். நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை நிறைவேற்றி, கண்டிப்பாக விளக்கேற்ற வேண்டும். இவ்வாறு நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.