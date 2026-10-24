குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளிகளுக்கு பரோல் உத்தரவை திரும்ப பெற தமிழக பா.ஜ., வலியுறுத்தல்
குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளிகளுக்கு பரோல் உத்தரவை திரும்ப பெற தமிழக பா.ஜ., வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 24, 2026 12:22 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:18 AM
UPDATED : அக் 24, 2026 12:22 AM ADDED : அக் 24, 2026 12:18 AM
சென்னை: ‘கோவை குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள, 60 நாட்கள் பரோல் உத்தரவை, தமிழக அரசு உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும்’ என, தமிழக பா.ஜ., பொதுச் செயலர் ஏ.பி.முருகானந்தம் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
கோவை தொடர் குண்டுவெடிப்பு வழக்கில், ஆயுள் தண்டனை பெற்ற, பயங்கரவாத குற்றவாளிகளுக்கு, தமிழக அரசு 60 நாட்கள் பரோல் வழங்கி இருப்பது, மிகுந்த அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது. இது, மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. நாட்டின் இறையாண்மைக்கும், பொது அமைதிக்கும் சவால் விடுத்து, அப்பாவி பொதுமக்களை கொன்று குவித்த, கொடூர குற்றவாளிகளுக்கு, தொடர்ந்து இது போன்ற நீண்ட கால சலுகைகள், தாராள பரோல்கள் வழங்கப்படுவது, நீதியை அவமதிக்கும் செயலாகும். ஓட்டு வங்கிக்காக, மக்களின் பாதுகாப்பையும், சட்டத்தின் மாண்பையும், ஆளும் அரசு அடமானம் வைப்பது, எவ்வகையிலும் மன்னிக்க முடியாத துரோகம்.
தென்னிந்தியாவின் முதன்மைத் தொழில் நகரமாக விளங்கும், கோவை மாநகரில், சட்டம் - ஒழுங்கையும், அமைதியையும், சீர்குலைக்க நினைத்த சக்திகளுக்கு, தொடர்ந்து தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டால், அது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் அமைதிக்கும், மீண்டும் அச்சுறுத்தலாக மாறும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, கோவை குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 60 நாட்கள் பரோல் உத்தரவை, தமிழக அரசு உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும்.
பரோல் காலத்தில் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, கடுமையான கண்காணிப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதோடு, பயங்கரவாத வழக்குகளில், தண்டனை பெற்றவர்களுக்கு, எவ்வித அரசியல் நிர்பந்தத்தின் பேரிலும், சிறப்பு சலுகைகள் வழங்கப்படக் கூடாது. பொதுமக்களின் பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்து கொள்ளும் நடவடிக்கைகளில், அரசு தொடர்ந்து ஈடுபட்டால், பொதுமக்களை திரட்டி, பா.ஜ., சார்பில் கடுமையான போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.