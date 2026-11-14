தமிழக அமைச்சரவையில் மாற்றம் செய்ய வாய்ப்பு: ம.தி.மு.க., துரை வைகோ தகவல்
தமிழக அமைச்சரவையில் மாற்றம் செய்ய வாய்ப்பு: ம.தி.மு.க., துரை வைகோ தகவல்
ADDED : நவ 14, 2026 10:08 PM
திருச்சி: ‘‘தமிழகத்தில் ஆட்சியை மேலும் சிறப்பாக வழிநடத்த, அமைச்சரவையில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட வாய்ப்பு உள்ளது,’’ என, ம.தி.மு.க., முதன்மை செயலர் துரை வைகோ தெரிவித்தார்.
த.வெ.க., தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணியில் ம.தி.மு.க.,வும் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில், திருச்சியில் நேற்று ம.தி.மு.க., முதன்மைச் செயலர் துரை வைகோ அளித்த பேட்டி:
கள்ளக்குறிச்சி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ், தன் மீதான குற்றச்சாட்டை மறுத்துள்ளார். சம்பந்தப்பட்ட கலெக்டர் தரப்பில், அதிகாரப்பூர்வமாக புகார் அளிக்கப்பட்டு, விசாரணையில் தவறு நிரூபிக்கப்பட்டால், எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ் நிச்சயம் கைது செய்யப் படுவார்.
தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தின் 2022 – 2026 காலகட்டத்தின் தரவுகளின்படி, தமிழகத்தில், ஆண்டுக்கு சராசரியாக 1,300 கொலைகள் நடந்துள்ளன. ஆனால், த.வெ.க. ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தான், சட்டம் – ஒழுங்கு சீர்கெட்டு விட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டு பொய்யான பிம்பத்தை உருவாக்குகின்றன.
தற்போதைய அமைச்சர்கள் பலரும் புதியவர்கள் என்பதால், நிர்வாக அனுபவத்தில் சில குறைகள் இருக்கலாம். ஆட்சியை மேலும் சிறப்பாக வழிநடத்த, அமைச்சரவையில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
நான் 6ம் வகுப்பு படித்தபோது ஹிந்தி பாடம் கட்டாயம் என இருந்ததால், என் தந்தை என்னை உடனடியாக வேறு பள்ளிக்கு மாற்றினார்.
பார்லியில், தலைமை தேர்தல் ஆணையரின் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி, நான்கு நிமிடம் ஆங்கிலத்தில் பேசினேன். எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது என்பதை தெளிவாகக் குறிப்பிட்டு விட்டு, டில்லி நண்பர், ஆங்கிலத்தில் எழுதிக் கொடுத்த வாசகத்தை மட்டுமே வாசித்தேன். ஆனால், நான் ஆங்கிலத்தில் பேசியதை வெட்டிவிட்டு, ஹிந்தியில் பேசியதை மட்டும், தி.மு.க., – ஐ.டி. விங் அவதூறு பரப்புகிறது.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்தார்.