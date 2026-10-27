தமிழக அமைச்சரவை நாளை ஆலோசனை

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சென்னை: முதல்வர் விஜய் தலைமையில், சென்னை தலைமை செயலகத்தில், நாளை காலை 10:30 மணிக்கு, தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் நடக்க உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில், தமிழகத்தில் புதிய தொழில் திட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குதல், பருவ மழை பாதித்த மாவட்டங்களில் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளுதல், சட்டம், ஒழுங்கு பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் தொடர்பாக முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட உள்ளன.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு ரேஷனில் இலவச மளிகை தொகுப்பு வழங்குவது தொடர்பாகவும், இதில் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 06:58 PM
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சென்னை: முதல்வர் விஜய் தலைமையில், சென்னை தலைமை செயலகத்தில், நாளை காலை 10:30 மணிக்கு, தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் நடக்க உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில், தமிழகத்தில் புதிய தொழில் திட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குதல், பருவ மழை பாதித்த மாவட்டங்களில் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளுதல், சட்டம், ஒழுங்கு பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் தொடர்பாக முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட உள்ளன.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு ரேஷனில் இலவச மளிகை தொகுப்பு வழங்குவது தொடர்பாகவும், இதில் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.