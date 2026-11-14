கர்நாடக முதல்வர் பேச்சு தமிழக காங்., கண்டனம்
கர்நாடக முதல்வர் பேச்சு தமிழக காங்., கண்டனம்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:06 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:04 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 05:06 PM ADDED : நவ 14, 2026 05:04 PM
சென்னை: ‘தமிழக உரிமைகளை பாதுகாக்க, எந்த எல்லைக்கும் சென்று போராடுவோம்’ என, காங்., தமிழக தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், ‘மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை, யாராலும் தடுக்க முடியாது’ என்றும், ‘இதற்கு மத்திய அரசு இறுதி ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும்’ என்றும், பிரதமர் மோடி முன்னிலையிலேயே பேசியிருப்பது, வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது.
உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையும், காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி ஆணையையும், அப்பட்டமாக மீறும் வகையில், தொடர்ந்து பிடிவாத போக்கை கர்நாடக முதல்வர் கையாண்டு வருகிறார். கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிராகவும், தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கும் வகையிலும் அவர் பேசியதை ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது.
காவிரி நீர் பங்கீட்டில், தமிழகம் ஒரு கீழ் படுகை மாநிலம் என்பதால், நம் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் எந்த திட்டத்தையும், கர்நாடகா தன்னிச்சையாக செயல்படுத்த முடியாது. கீழ் படுகை மாநிலங்களின் முழு ஒப்புதலின்றி, மேகதாது அணை கட்ட, மத்திய அரசு எவ்வித அனுமதியும் வழங்கக் கூடாது. அப்படி ஒப்புதல் அளிப்பது சட்ட விரோதம்.
மேகதாதுவில் கர்நாடகாவால், ஒரு செங்கலை கூட எடுத்து வைக்க விடாமல் தடுப்பது, மத்திய அரசின் கடமை. தமிழக காங்., சார்பில், இந்த திட்டத்தை, நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம். தமிழக உரிமைகளை பாதுகாக்க, எந்த எல்லைக்கும் சென்று போராடுவோம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறியுள்ளார்.