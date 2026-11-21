UPDATED : நவ 21, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:54 PM
சென்னை: சென்னை வர்த்தக மையத்தில், டிச., 8ல் தமிழ்நாடு வளர்ச்சி மாநாடு நடக்கிறது.
இந்த வளர்ச்சி மாநாட்டில், எலக்ட்ரானிக்; தகவல் தொழில் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு; ஜவுளி மற்றும் ஜவுளி தொழில்நுட்பம்; உயிரி தொழில்நுட்பம்; வேளாண் மற்றும் உணவு தொழில்நுட்பம்; பசுமை எரிசக்தி உட்பட, 10 முக்கிய வளர்ச்சி துறைகளின் தலைப்புகளில் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அந்த துறை சார்ந்த வல்லுனர்கள், மாநாட்டில் உரையாற்றுகின்றனர்.
இது குறித்து, சென்னை ஐ.ஐ.டி., பேராசிரியர் சங்கர்ராமன் கூறியதாவது:
இந்த துறைகளைச் சேர்ந்த நிபுணர்களை வைத்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, மாநிலத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான நடைமுறை செயல்திட்டங்களுக்கான வெள்ளை அறிக்கை தயாரிக்கப்படும்.
தமிழகத்தை 2047ம் ஆண்டுக்குள், பொருளா தாரத்தில் மிகவும் வளர்ச்சி அடைந்த மாநில மாக உயர்த்துவதற்கான இலக்கை அடைய, தொழில் துறை, கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைப்புகளின் ஒத்துழைப்பு அவசியம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.