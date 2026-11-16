தமிழக மின் வாரியத்தில் கள உதவியாளர் பணி: உடல் தகுதியில் 1,472 பெண்கள் தேர்ச்சி
தமிழக மின் வாரியத்தில் கள உதவியாளர் பணி: உடல் தகுதியில் 1,472 பெண்கள் தேர்ச்சி
UPDATED : நவ 16, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:54 PM
சென்னை: தமிழக மின் வாரியத்தில், கள உதவியாளர் பணிக்கான உடல் தகுதி தேர்வில், முதல் முறையாக, 1,472 பெண்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
சென்னையில் சில இடங்களில் தரைக்கு அடியில் கேபிள், மற்ற இடங்களில், மின் கம்பம் வழியே செல்லும் கம்பி வாயிலாக, மின் வினியோகம் நடக்கிறது.
மின் கம்பம் நடுதல், கம்பம் மேல் செல்லும் மின் கம்பியில் ஏற்படும் பழுதை சரி செய்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை, கள உதவியாளர்கள் மேற்கொள்கின்றனர்.
மின் வாரியத்தில், கள உதவியாளர் பதவிக்கு, 1,794 பேரை தேர்வு செய்வதற்காக, தமிழக அரசு பணியாளர்கள் தேர்வாணையம் வாயிலாக, 2025 செப்., 9ல் ஆள்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, எழுத்து தேர்வு நடந்தது.
இதில், தகுதி பெற்ற, 5,181 பேருக்கு, உடல் தகுதி தேர்வு நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. இந்த தேர்வில் முதல் முறையாக, 1,472 பெண்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
இது குறித்து, மின் வாரிய செய்திக் குறிப்பு:
பெண்களுக்கும் சமவாய்ப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், கம்பம் ஏறுவதற்காக சிறப்பு காலணிகள் வழங்கப்பட்டன. தேர்வு நடைமுறைகளை விளக்கும் வீடியோ தயாரிக்கப்பட்டு, தேர்வர்களுக்கு அதன் விபரம் வழங்கப்பட்டது.
மாநிலம் முழுதும், 13 மையங்களில், இம்மாதம், 11ம் தேதி முதல், 14ம் தேதி வரை உடல் தகுதி தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டன.
இதில் பங்கேற்ற, 2,752 ஆண் தேர்வர்களில், 2,406 பேர்; 2,021 பெண்களில், 1,472 பேர் என, மொத்தம், 3,878 பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். ஆண்களில், 87.42 சதவீதம், பெண்களில், 72.83 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
மின் வாரியத்தில் முதல் முறையாக, 1,472 பெண்கள் உடல் தகுதி தேர்வில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கடந்த, 2019ல் களப்பணிக்கான, ‘கேங்மேன்’ பதவிக்கான ஆட்கள் தேர்வில், 14 பெண்கள் உடல் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தனர்.