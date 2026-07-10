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﻿ தமிழக நிதி அமைச்சர் கோர்ட்டில் ஆஜராக விலக்கு

﻿ தமிழக நிதி அமைச்சர் கோர்ட்டில் ஆஜராக விலக்கு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:07 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:07 AM

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சென்னை: த.வெ.க.,வைச் சேர்ந்த தமிழக நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், அவரது தந்தை நெஸ்தோர் ஆகியோர், சொத்து தகராறில், 2022ம் ஆண்டு ஆக.,8ம் தேதி, புதுச்சேரியில் வசித்து வரும், மரிய வில்சனின் அண்ணன் மரிய குலோத், அண்ணி கெரோலின் ஆகியோரின், வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று, ஆபாச மாக திட்டி, உருட்டு கட்டையால் தா க்கி, மிரட் டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இது தொடர்பான வழக்கில், மரிய வில்சன் கோர்ட்டில் ஆஜராகாமல் இருந்து வந்தார்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரியும், இன்று நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்களிக்க கோரியும், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், மரிய வில்சன் தரப்பில், மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனு, நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் முன், விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, அமைச்சர் மரிய வில்சன் தரப்பில், வழக்கறிஞர் எஸ்.ஹாஜா மொய்தீன் கிஸ்தி ஆஜராகி, ''குடும்ப பிரச்னை தொடர்பாக, இப் பிரச்னை உருவானது. இவ்விவகாரத்தில் சமரசம் செய்ய தயாராக உள்ளோம்,'' என்றார்.

இதை ஏற்ற நீதிபதி, ஜூலை 13ம் தேதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், அவரது தந்தை மற்றும் அண்ணண், அண்ணி ஆகியோரை, சமரச தீர்வு மையத்தில் ஆஜராக உத்தரவிட்டார்.

மேலும், புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில், இன்று நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து, அமைச்சருக்கு விலக் களித்தும், நீதிபதி உத்தர விட்டுள்ளார்.

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