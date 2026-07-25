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தமிழக மீனவர்களின் படகுகளை மீட்கணும்
தமிழக மீனவர்களின் படகுகளை மீட்கணும்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:19 AM
ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:19 AM
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தமிழகத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள், ஆந்திரா கடற்கரை பகுதியில் மீன்பிடிக்க கூடாது எனக் கூறி, கடந்த 17ம் தேதி, சென்னை காசிமேடு துறைமுகத்தை சேர்ந்த மீனவர்களின் 7 விசைப் படகுகளை, ஆந்திரா அரசு பறிமுதல் செய்துள்ளது. இன்று வரை அந்த படகுகளை, ஆந்திர அரசு விடுவிக்கவில்லை.
இது குறித்து காசிமேடு மீனவர்கள், மீன்வளத் துறை அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும், எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதனால், மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, காசிமேடு மீனவர்களிடம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விசைப் படகுகளை விடுவிக்க, த.வெ.க. அரசு உடனடியாக முயற்சிக்க வேண்டும்.
- பழனிசாமி
பொதுச்செயலர், அ.தி.மு.க.,