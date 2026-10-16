ஆயுதபூஜை, தீபாவளி இனிப்புகள் தரத்தை பரிசோதிக்க வேண்டும்; தமிழக உணவு பாதுகாப்பு துறை உத்தரவு
ஆயுதபூஜை, தீபாவளி இனிப்புகள் தரத்தை பரிசோதிக்க வேண்டும்; தமிழக உணவு பாதுகாப்பு துறை உத்தரவு
ADDED : அக் 16, 2026 07:48 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:48 PM
சென்னை; தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, மாவட்ட நியமன அலுவலர்களுக்கு, தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு துறை கமிஷனர் லால்வேனா அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.
அதன் விபரம்;
* ஆயுதபூஜை, தீபாவளி பண்டிக்கையை முன்னிட்டு, உணவு பொருட்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். தரம், கலப்படத்தை தடுக்க, தீவிர கண்காணிப்பு அவசியம்.
* பண்டிகை காலத்தில் இனிப்புகள், கார வகைகள், பானங்கள், சமையல் எண்ணெய்கள், பால் உள்ளிட்ட பொருட்களின் தேவை கணிசமாக அதிகரிக்கும். மக்களுக்கு தரமான உணவு பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
* கலப்படமான, போலியான, பாதுகாப்பற்ற உணவு பொருட்கள் புழக்கத்தில் இருப்பதை தடுக்க வேண்டும். அனைத்து அதிகாரிகளும் தங்கள் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள, இனிப்பு கடைகள், உணவகங்கள் உள்ளிட்டவற்றில் தீவிர ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
* உணவு பொருட்களின் மாதிரியை சேகரித்து, பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும். ஆய்வு மாதிரிகள் பரிசோதனை முடிவுகளை, உடனுக்குடன் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
* பண்டிகை காலங்களில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து, நவ., 5ம் தேதிக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இவ்வாறு தமிழக உணவு பாதுகாப்புத்துறை உத்தரவிட்டது.