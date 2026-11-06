11 மாதங்களில் 16 புலிகள் இறப்பு தமிழக வனத்துறை விசாரணை
11 மாதங்களில் 16 புலிகள் இறப்பு தமிழக வனத்துறை விசாரணை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:58 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், கடந்த 11 மாதங்களில், பல்வேறு சம்பவங்களில், 16 புலிகள் இறந்தது குறித்து, வனத்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
தமிழகத்தில், முதுமலை, ஆனைமலை, சத்தியமங்கலம், களக்காடு முண்டந்துறை, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஆகிய இடங்களில், புலிகள் காப்பகங்கள் உள்ளன. இவற்றில், புலிகள் பாதுகாப்புக்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.
தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணைய வழிகாட்டுதல்கள் அடிப்படையில், புலிகள் பாதுகாப்புக்கான நடவடிக்கைகளை வனத்துறை எடுத்து வருகிறது. கடந்த 2018ம் ஆண்டு, 264 ஆக இருந்த புலிகள் எண்ணிக்கை, 2022ல், 306 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில், 2026ம் ஆண்டுக்கான புலிகள் கணக்கெடுப்பு பணிகளில் முதல் சுற்று முடிவடைந்துள்ளது. இதில் தமிழகத்தில், கடந்த ஆண்டு, 12 மாதங்களில், 13 புலிகள் இறந்தது தெரியவந்துஉள்ளது.
நடப்பாண்டில், 11 மாதங்களில், 16 புலிகள் இறந்துள்ளன என, தேசிய புலிகள் காப்பக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதில், 13 புலிகள், நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இறந்துள்ளன. புலிகள் இறப்பு அதிகரித்த நிலையில், தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணைய அறிவுறுத்தல் அடிப்படையில், தமிழக வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து, ‘ஓசை’ சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் தலைவர் ஓசை காளிதாசன் கூறியதாவது:
விபத்து, விஷம் வைக்கப்பட்டது, வேட்டையாடப்பட்டது போன்ற காரணங்களால், புலிகள் இறப்பதை தடுக்க, வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை விகிதத்துடன், இறப்பு எண்ணிக்கையை ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.