உளுந்துார்பேட்டை விமான ஓடுபாதை தமிழக அரசுக்கு அனுமதி
உளுந்துார்பேட்டை விமான ஓடுபாதை தமிழக அரசுக்கு அனுமதி
ADDED : ஆக 09, 2026 02:17 AM
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்துார்பேட்டையில் விமான படைக்கு சொந்தமான விமான படைத்தளம் உள்ளது.
அதன் அருகில், சர்வதேச தரத்தில் விமானங்களை பழுதுபார்க்கும் சோதனை மையத்தை, சென்னை ஐ.ஐ.டி., உடன் இணைந்து அமைக்க, தமிழக அரசின், 'டிட்கோ' எனப்படும், தமிழக தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் முடிவு செய்தது.
அங்கு தொழில் தொடங்கும் நிறுவனங்கள், விமான படையின் விமான ஓடுபாதையை பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கப்பட இருந்தது.
இதற்கு ராணுவ அமைச்சகத்திடம், தமிழக அரசு, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் அனுமதி கேட்டது; ஆனால், அனுமதி தரவில்லை.
இருப்பினும், அனுமதியை பெறும் முயற்சியை, தொழில் துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்தனர். தற்போது உளுந்துார் பேட்டை விமான ஓடுபாதையை தமிழக அரசு பயன்படுத்த, மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.
இதற்கான ஒப்புதல் ஆணை கிடைத்ததும், உளுந்துார்பேட்டையில் விமான பயிற்சி நிலையமும், விமான சோதனை மையமும் அமைக்கப்படவுள் ளன.