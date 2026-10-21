உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
செங்கல்பட்டு: விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, கடந்த ஆட்சியின் கடைசி 6 மாதத்தில் இறுதி செய்யப்பட்ட டெண்டர்களை மறு ஆய்வு செய்து வருகிறது. திமுக ஆட்சியில் கடைசி நேரத்தில் போடப்பட்ட பல டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
தற்போது, மாமல்லபுரத்தில் அமையும் புதிய தமிழக நகர்ப்புற ஆய்வு நிறுவனத்தின் புதிய 74 ஏக்கர் வளாகத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்கான டெண்டரை தமிழக அரசு திடீரென ரத்து செய்துள்ளது.
தேர்தல் நடப்பதற்கு முன்பே நிதி ஏலங்கள் திறக்கப்பட்டு, எல்1 நிறுவனம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தது. தேர்தல் முடிந்த நிலையில், நிர்வாக காரணங்களுக்காக இந்த டெண்டர் ரத்து செய்யப்படுவதாக அரசு அறிவித்துள்ளது. புதிய டெண்டர் விரைவில் கோரப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்
மாமல்லபுரத்தில் புதிய வளாகத்திற்கான டெண்டரை ரத்து செய்தது தமிழக அரசு
மாமல்லபுரத்தில் புதிய வளாகத்திற்கான டெண்டரை ரத்து செய்தது தமிழக அரசு
ADDED : அக் 21, 2026 01:34 PM
ADDED : அக் 21, 2026 01:34 PM
அ நிறம் | அளவு
செங்கல்பட்டு: விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, கடந்த ஆட்சியின் கடைசி 6 மாதத்தில் இறுதி செய்யப்பட்ட டெண்டர்களை மறு ஆய்வு செய்து வருகிறது. திமுக ஆட்சியில் கடைசி நேரத்தில் போடப்பட்ட பல டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
தற்போது, மாமல்லபுரத்தில் அமையும் புதிய தமிழக நகர்ப்புற ஆய்வு நிறுவனத்தின் புதிய 74 ஏக்கர் வளாகத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்கான டெண்டரை தமிழக அரசு திடீரென ரத்து செய்துள்ளது.
தேர்தல் நடப்பதற்கு முன்பே நிதி ஏலங்கள் திறக்கப்பட்டு, எல்1 நிறுவனம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தது. தேர்தல் முடிந்த நிலையில், நிர்வாக காரணங்களுக்காக இந்த டெண்டர் ரத்து செய்யப்படுவதாக அரசு அறிவித்துள்ளது. புதிய டெண்டர் விரைவில் கோரப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்