பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் செயல்படுத்த கோரி தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் தர்ணா
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் செயல்படுத்த கோரி தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் தர்ணா
ADDED : அக் 28, 2026 06:12 PM
பெரம்பலுார்: பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் இன்று (அக்.,28) தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள லட்சக்கணக்கான காலிப்பணியிடங்களை உடனே நிரப்ப வேண்டும், கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமனத்தை, 25 சதவீதமாக இருந்ததை, 5 சதவீதமாக குறைத்து பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையை உடனே ரத்து செய்ய வேண்டும்.
பழைய பணி நியமனத்தையே அமல்படுத்த வேண்டும். பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தினை அமல்படுத்த வேண்டும். புதிய மருத்துவக் காப்பீடு திட்டத்தை அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும். கடந்த, 2002ல் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறை சாலைப்பணியாளர்களின், 41 மாத பணி நீக்க காலத்தினை சென்னை உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி பணிக்காலமாக முறைப்படுத்த வேண்டும்.
வருவாய் கிராம ஊழியர்களுக்கும், ஊராட்சி செயலர்களுக்கும். ஊர்ப்புற நுாலகர்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கான அனைத்து சலுகைகளையும் வழங்க வேண்டும் என்பன உட்பட, 45 அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, பெரம்பலுார் கலெக்டர் அலுவலகம் முன், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் சங்கத்தினர், மாவட்ட தலைவர் கருணாகரன் தலைமையில் இன்று, தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.