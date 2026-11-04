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சென்னை: பெண்களின் திருமண நாளில் தமிழக அரசின் சார்பில் எட்டு கிராம் தங்க நாணயம், ஒரு பட்டுப்புடவை அண்ணன் சீராக வழங்கப்படும் என சட்டசபையில் நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் அறிவித்தார்.
இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த 812 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தது. தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது. இன்று (நவம்பர் 04) தங்கம் நாணயம், பட்டு புடவையைக் கொள்முதல் செய்ய டெண்டர் வெளியிட்டது.
அண்ணன் சீர் திட்டத்திற்கு டெண்டர் கோரியது தமிழக அரசு
அண்ணன் சீர் திட்டத்திற்கு டெண்டர் கோரியது தமிழக அரசு
ADDED : நவ 04, 2026 09:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 09:11 AM
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சென்னை: பெண்களின் திருமண நாளில் தமிழக அரசின் சார்பில் எட்டு கிராம் தங்க நாணயம், ஒரு பட்டுப்புடவை அண்ணன் சீராக வழங்கப்படும் என சட்டசபையில் நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் அறிவித்தார்.
இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த 812 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தது. தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது. இன்று (நவம்பர் 04) தங்கம் நாணயம், பட்டு புடவையைக் கொள்முதல் செய்ய டெண்டர் வெளியிட்டது.