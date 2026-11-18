சட்டம்-ஒழுங்கு தோல்வியை மறைக்க புள்ளிவிவரங்கள் பின் ஒளியும் தமிழக அரசு; சொல்கிறார் உதயநிதி
சட்டம்-ஒழுங்கு தோல்வியை மறைக்க புள்ளிவிவரங்கள் பின் ஒளியும் தமிழக அரசு; சொல்கிறார் உதயநிதி
ADDED : நவ 18, 2026 09:38 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:38 PM
இது குறித்து அவரது அறிக்கை;
தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை குறித்து காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் அளித்துள்ள பேட்டி, உண்மை நிலையை மறைப்பதாக அமைந்துள்ளது. ஆளுங்கட்சி பிரமுகரை போல, '5 ஆண்டுகளை ஒப்பிடுகையில், இந்த 6 மாத ஆட்சியில் கொலைகள் குறைவுதான்” என்று அவர் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
6 மாதங்களில் குற்றச் செயல்களே நடக்காதது போலவும், சட்டம் ஒழுங்கு சீரும் சிறப்புமாக இருப்பது போலவும் அவர் அளித்திருக்கும் பேட்டியை பார்த்தால் அவர் எதிரே அமர்ந்திருப்பவர்களே வாய்விட்டு சிரித்திருப்பார்கள். 5 ஆண்டுகளின் சராசரிக் கொலை எண்ணிக்கையை, நடப்பாண்டின் 10 மாதச் சராசரியோடு ஒப்பிடுவது எந்த வகையில் நியாயம்?
தீபாவளி அன்று மட்டும் 17 உயிர்கள் பறிபோன நிலையில், டிஜிபியே கொலைகள் குறைந்துவிட்டதாக கூறுவது ஆறுதல் அல்ல; அது நிர்வாகத்தின் அவலம். உண்மையிலேயே கொலைகள் குறைந்துவிட்டன என்றால், தீபாவளிப் படுகொலைகளுக்குப் பிறகு முதல்வர் ஏன் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும். அதில் ஏன் டிஜிபிபங்கேற்க வேண்டும்.
'போதைப்பொருள் வழக்குகள் 74 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளன” என்றும் டிஜிபி கூறியுள்ளார். தமிழகத்தின் மூலை முடுக்கெல்லாம் போதைப் பொருள் தங்கு தடையின்றிக் கிடைக்கிறது என்பது தானே அதற்கு அர்த்தம்? பள்ளிகள் வரை போதைப்பொருளும் கஞ்சாவும் தாராளமாகப் புழங்குவதால்தானே இத்தனை வழக்குகள் பதிவாகின்றன?
டிஜிபி பேட்டி கொடுப்பதற்கு முன்பு, ஒரு வார கால செய்தித்தாள்களை மட்டுமாவது படித்து விட்டு வந்திருக்கலாம். தவெகவால் பாதிக்கப்பட்டோர் வழக்குப் பிரிவு' என ஒன்றை டிஜிபி அலுவலகத்திலேயே தொடங்கும் அளவுக்கு. ஆளுங்கட்சியினர் சட்டம் ஒழுங்கிற்கு சவால் விடுகின்றனர்.
காவலர்களின் கண்களில் மண்ணைத் தூவிவிட்டுக் கைதிகள் தப்பியோடும் சம்பவங்கள் தொடர் கதையாகி வருகின்றன. 6 மாதங்களில் தப்பியோடிய கைதிகள் குறித்த புள்ளிவிவரத்தை டிஜிபி வெளியிடுவாரா? குற்றங்களின் எண்ணிக்கையைப் பிரித்து காட்டிப் பெருமிதம் கொள்வதால் களத்தில் மக்களின் அச்சம் குறைந்துவிடாது.
புள்ளிவிவர வித்தைகளை விட்டுவிட்டு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உட்பட அனைத்து தரப்பு மக்களின் உண்மையான பாதுகாப்பை களத்தில் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு உதயநிதி அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.