புதிய கட்டுமான நிறுவனத்தை தொடங்கிய தமிழக அரசு; வெளியானது அரசாணை
புதிய கட்டுமான நிறுவனத்தை தொடங்கிய தமிழக அரசு; வெளியானது அரசாணை
ADDED : நவ 08, 2026 06:01 PM
ADDED : நவ 08, 2026 06:01 PM
தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு அரசு துறைகளுக்கு கட்டடங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அனைத்து வசதிகளும் பொதுப்பணித்துறையின் கீழ் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
தற்போது அதிகரித்து வரும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி, பொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க, பொதுத்துறை நிறுவனம் ஒன்றை உருவாக்க தமிழக அரசு முடிவு எடுத்து உள்ளது. அதன்படி தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுமானக்கழகம் என்ற பொதுத்துறை நிறுவனத்தை தமிழக அரசு தொடங்கி இருக்கிறது.
இதற்கான அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது. ரூ.200 கோடிக்கும் மேலான மதிப்பீட்டில் நடைபெறும் கட்டுமானப்பணிகளை இந்த புதிய நிறுவனம் செயல்படுத்தும். இந்த நிறுவனத்தின் தொடக்க முதலீடு ரூ.15 லட்சம் ஆகும். முதல்கட்டமாக இந்நிறுவனத்திற்கு ரூ.1 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.
இந் நிறுவனம் மூலம், தொழில்துறை மையங்கள், ஐடி நகரங்கள், வணிக வளாக பூங்காக்கள் உருவாக்கப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும். அரசு நிறுவனம் என்ற போதிலும், வெளிச்சந்தை போட்டிகளை எதிர்கொள்ள ஏதுவாக, தனியார் நிறுவனங்களின் வணிக ரீதியாக கட்டுமான ஒப்பந்தகளிலும் இந்நிறுவனம் பங்கேற்று வருவாய் ஈட்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.