கவின் ஆணவப் படுகொலை வழக்கு தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி
கவின் ஆணவப் படுகொலை வழக்கு தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி
UPDATED : நவ 05, 2026 11:38 PM
ADDED : நவ 05, 2026 11:38 PM
-–சிறப்பு நிருபர்–: துாத்துக்குடி மென்பொறியாளர் கவின் ஆணவப் படுகொலை வழக்கில் கொலைக்கு உடந்தை என கூறப்பட்ட குற்றவாளியின் பெற்றோரான போலீஸ் எஸ்.ஐ.,க்களுக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரல் ஆறுமுகமங்கலத்தைச் சேர்ந்த மென்பொறியாளர் கவின் செல்வகணேஷ். திருநெல்வேலி வேறு சமூக பெண்ணான சுபாஷினியை காதலித்தார். இரு வீட்டாரிடையே எதிர்ப்பால் 2025, ஜூலை 27-ல் திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை கே.டி.சி., நகரில் கவின் வெட்டிக் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
கொலை தொடர்பாகச் சுபாஷினியின் சகோதரர் சுர்ஜித் கைது செய்யப்பட்டார். விசாரணையில் சுர்ஜித்தின் பெற்றோரும் போலீஸ் எஸ்.ஐ.,க்களுமான சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி, உறவினர் ஜெயபால் வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டனர். போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரம் என்பதால் வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
கொலைக்குப் பின் சுர்ஜித்துக்கு உதவி செய்து தடயங்களை அழித்ததாகக் கூறி அவரது பெற்றோர் மீது சி.பி.சி.ஐ.டி., குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்யக் கோரி சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஆர்.விஜயகுமார், கடந்த செப்., 29ல் இருவருக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்தார்.
சுர்ஜித்துக்கும் அவரது பெற்றோருக்கும் சந்திப்பு நடந்ததற்கான நேரடி சாட்சியங்கள், ‘சிசிடிவி’ காட்சிகள், தொலைபேசி உரையாடல் பதிவு இல்லை என்றும், ஒரே செல்போன் டவர் பகுதியில் இருந்தார்கள் என்பதை மட்டும் வைத்து சந்திப்பை உறுதிப்படுத்த முடியாது என நீதிபதி தெரிவித்தார். ஜெயபாலுக்கு எதிரான வழக்கை மட்டும் ரத்து செய்ய நீதிபதிகள் மறுத்தனர்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்துத் தமிழக அரசு கடந்த அக்டோபர் 16ல் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு செய்தது.
சி.பி.சி.ஐ.டி., ஆதாரங்களை உயர் நீதிமன்றம் முறையாகப் பரிசீலிக்கவில்லை, முழுமையான விசாரணைக்கு முன்பே குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்தது தவறு என்றும் தமிழக அரசு தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
மேல்முறையீட்டு மனு, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பிரசாந்த் குமார் மிஸ்ரா, சந்திரசேகர் அமர்வு முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது.
தமிழக அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதங்களை தொடங்கிய போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள், ‘நாங்கள் இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே மனுவை முழுமையாக படித்து விட்டோம். ஒரு குற்ற வழக்கை எப்படி கையாள கூடாதோ அந்த அளவிற்கு மோசமாக விசாரணை அமைப்பு கையாண்டு இருக்கிறது. இதையெல்லாம் தெளிவாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளது. எனவே மேற்கொண்டு விசாரிப்பதற்கு எதுவும் இல்லை’ என அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி, தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்.