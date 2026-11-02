பழனி கோவில் நில மோசடி வழக்கு :குற்றவாளிகள் ஜாமின் மனு மீது தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு
பழனி கோவில் நில மோசடி வழக்கு :குற்றவாளிகள் ஜாமின் மனு மீது தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு
UPDATED : நவ 02, 2026 10:38 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:17 PM
-சிறப்பு நிருபர்-
பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான, 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கில், கைது செய்யப்பட்டுள்ள அதிகாரிகள் மற்றும் நபர்கள் தாக்கல் செய்த ஜாமின் மனுக்கள் மீது பதிலளிக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியில் உள்ள தண்டாயுதபாணி திருக்கோவில் நிலத்தை, போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்த விவகாரத்தில், போலி ஆவணங்கள் மூலம் நிலத்தை வாங்கிய வெள்ளத்துரை மற்றும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட சார்-பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இவர்கள் தாக்கல் செய்த ஜாமின் மனுக்களைச் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கனவே தள்ளுபடி செய்திருந்தது.
சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து ஜஸ்டின் மணிகண்டன், வெள்ளத்துரை, சேதுபதி மற்றும் ஜெயப்பிரகாஷ் ஆகியோர் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுக்களைத் தாக்கல் செய்தனர்.
இந்த மனுக்கள் நீதிபதிகள் பி.வி.நாகரத்னா மற்றும் ஆர்.மகாதேவன் அமர்வு முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தன.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள ஜஸ்டின் மணிகண்டன், வெள்ளத்துரை உள்ளிட்ட அனைத்து மனுதாரர்களின் ஜாமின் மனுக்கள் மற்றும் இடையீட்டு மனுக்கள் மீது தமிழக அரசு விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை வரும் 27க்கு ஒத்திவைத்தனர்.