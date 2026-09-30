﻿ ரத்த தானம் செய்யுங்கள் தமிழக அரசு வேண்டுகோள்

ADDED : செப் 30, 2026 11:00 PM
சென்னை: 'ஒருவர் அளிக்கும் ரத்த தானம் வாயிலாக, பலரை காப்பாற்ற முடியும் என்பதால், 18 வயது முதல், 65 வயது உடையோர், ரத்த தானம் செய்ய முன்வர வேண்டும்' என, தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, அரசு வெளியிட்ட அறிக்கை:
ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்.,1ம் தேதி, 'தேசிய தன்னார்வ ரத்ததான தினம்' அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, அரசு மருத்துவமனைகள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிற ரத்த மையங்களில், ரத்ததான முகாம் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்படுகிறது.
மக்கள் தொகையில் குறைந்தபட்சம், ஒரு சதவீத மக்களுக்கு தேவைப்படும் இரத்த அலகுகள், இருப்பை உறுதி செய்ய, அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. எனவே, 18 வயது முதல் 65 வயது வரை உள்ள, ரத்த தானம் செய்ய தகுதியுடைய அனைவரும், ஆர்வமாக ரத்த தானம் செய்ய முன்வந்து, உயிர்காக்கும் உன்னத சேவையில் பங்கேற்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.