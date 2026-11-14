உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுடன் தமிழக கவர்னர் முக்கிய ஆலோசனை
உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுடன் தமிழக கவர்னர் முக்கிய ஆலோசனை
ADDED : நவ 14, 2026 05:35 AM
ADDED : நவ 14, 2026 05:35 AM
- சிறப்பு நிருபர் -
தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னைகள் அதிகரித்து வருவதாக, எதிர்க்கட்சிகள் கடும் விமர்சனங்களை எழுப்பி வரும் நிலையில், டில்லி சென்றுள்ள தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்து, ஆலோசனை நடத்தினார்.
த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்று ஆறு மாதங்கள் முடிந்த நிலையில், மாநிலத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னைகள் அதிகரித்து வருவதாக, குற்றச்சாட்டுகள் கிளம்பியுள்ளன.
இந்நிலையில், தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர், நேற்று டில்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை, அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து பேசினார்.
இந்த சந்திப்பின்போது, தமிழகத்தின் தற்போதைய நிர்வாக நிலவரம், அரசியல் சூழல், சட்டம் - ஒழுங்கு உள்ளிட்ட முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து, விரிவான ஆலோசனை நடத்தியதாக தெரிகிறது.
இது தொடர்பாக கவர்னர் மாளிகை வட்டாரங்கள் கூறியதாவது: ஜம்முவில் உள்ள கிளஸ்டர் பல்கலையின் முதல் பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடக்க உள்ளது. இதில் பங்கேற்பதற்காகவே, கவர்னர் அர்லேக்கர் டில்லி சென்றுள்ளார். இது வழக்கமாக நடக்கும் மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு மட்டுமே.
தமிழகத்தின் சட்டம் - ஒழுங்கு குறித்து, மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிக்கை கேட்டதாக வெளியான தகவல் தவறானது. மத்திய உள்துறை அமைச்சரை, கவர்னர் சந்திக்கும்போது, வழக்கமாக பேசப்படும் விஷயங்கள்தான் பேசப்பட்டன. வேறு முக்கியத்துவம் எதுவும் இல்லை. இவ்வாறு, அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.