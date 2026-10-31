நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராடிய 1,800 பேர் மீதான வழக்குகள் ரத்து: தமிழக அரசு உத்தரவு
நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராடிய 1,800 பேர் மீதான வழக்குகள் ரத்து: தமிழக அரசு உத்தரவு
ADDED : அக் 31, 2026 06:42 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:42 PM
இது குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின் விவரம் வருமாறு;
தமிழகத்தில் 2026ம் ஆண்டு மே 10ம் தேதி முதல் 2026ம் ஆண்டு ஜூலை 31ம் தேதி வரை நீட் தேர்வுக்கு எதிராக பல்வேறு கால கட்டங்களில் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட சுமார் 1,800 நபர்கள் மீது பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் மொத்தம் 65 குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, அவை பல்வேறு நிலைகளில் நிலுவையில் உள்ளன.
தமிழகத்தில் நீட்தேர்வுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது பதியப்பட்ட வழக்குகள் குறித்தும், அவற்றின் தற்போதைய நிலை குறித்தும் முதல்வர் கவனத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
அதன் அடிப்படையில் முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தலின்படி, தமிழக அரசு இவ்வழக்குகளை திரும்பப் பெறுவது குறித்து கவனமுடன் பரிசீலனை செய்து, நீட் எதிர்ப்புப் போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட சுமார் 1,800 நபர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட 65 குற்ற வழக்குகளையும் திரும்பப் பெறுவதற்கான உரிய சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.