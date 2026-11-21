தமிழகம் ஆறு ஆண்டுகள் பின்னோக்கி போய் விட்டது: அ.தி.மு.க., ‘மாஜி’ சொல்கிறார்
தமிழகம் ஆறு ஆண்டுகள் பின்னோக்கி போய் விட்டது: அ.தி.மு.க., ‘மாஜி’ சொல்கிறார்
ADDED : நவ 21, 2026 06:51 PM
தர்மபுரி: ‘‘முதல்வர் விஜயின் அனுபவம் இன்மையால், ஆறு ஆண்டுகள் பின்னோக்கி தமிழகம் சென்று விட்டது,’’ என, அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் தெரிவித்தார்.
தர்மபுரியில், நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:-
தமிழக முதல்வர், அமைச்சர்கள், ஆலோசகர்கள் என யாருக்கும் அனுபவம் இல்லை. அதிக அளவில் கொலைகள் நடக்கின்றன. போதைப்பொருள் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளது. இதை தமிழக காவல்துறை தடுக்கவில்லை.
எப்போது மின்வெட்டு ஏற்படும் என்றே தெரியவில்லை; யூனிட் 13 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் மின்சாரத்தை, 43 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குகின்றனர். தமிழகத்தில் ‘கிரைம் ரேட்’ அதிகமாகிக் கொண்டே செல்கிறது.
முதல்வர் விஜயின் அனுபவமின்மையால், கடந்த ஆறு மாத காலத்தில், ஆறு ஆண்டுகள் பின்னோக்கி தமிழகம் போய் விட்டது. தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு மிகவும் மோசமடைந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன், அ.தி.மு.க., ஆட்சி நடந்தது. தமிழகம் பின்னோக்கி சென்று, சட்டம் ஒழுங்கு மோசமாகி விட்டதாக, உதயகுமார் சொல்வதால், ‘அவர் அமைச்சராக இருந்த அ.தி.மு.க., அரசையே, அவர் விமர்சிக்கிறாரா?’ என, அரசியல் விமர்சகர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.